BMW M vindt ideale middenweg: langer vol vermogen én minder verbruik!

Langer op vol vermogen doorrijden, maar tegelijk minder peut verbruiken? Dat klinkt als iets wat we allemaal wel willen, toch? BMW M maakt het mogelijk en doet dat met supersonisch vuur.

Het hoeft niet altijd minder te zijn

Als er iets is wat Duitse engineers wel kunnen, dan is het alle laatste beetjes vermogen uit een benzinemotor peuteren. Normaliter gaat dit gepaard met vermogensverlies, maar omdat ze bij BMW M connecties met de racerij hebben, is dat dit keer niet het geval. Hetgeen wat BMW M Ignite heet, gaat ervoor zorgen dat alle S58 zes-in-lijn motoren in de M2, M3 en M4 hetzelfde vermogen houden, maar langer doen op een tank benzine.

De techneuten maken dit mogelijk om elke cilinder van een soort extra pre-verbrandingskamer te voorzien. Hierin wordt apart een lucht-brandstofmix ingespoten en tot ontbranding gebracht met een eigen bougie. De explosie die dit veroorzaakt, kan zijn energie kwijt in de vorm van supersonische vlammen door een paar kleine gaatjes in verschillende richtingen in verbrandingskamer in de cilinder de lucht-brandstofmix daar veel efficiënter en sneller tot ontbranding brengen.

Meer is meer

Volgens BMW zorgt deze betere verbranding ervoor dat M-rijders langer op een tank door kunnen. Vooral op het circuit, dus in situaties waarin er veel van de motor gevraagd wordt, zou Ignite de grootste winst opleveren. Dus eigenlijk zeggen de Duitsers dat hoe harder je het gaspedaal intrapt, hoe meer je bespaart. Relatief gezien dan.

Toch voert de autobouwer deze technologische ontwikkeling die is afgekeken uit de racerij uit de goedheid van z'n hart toe. Er zit wat anders achter: het halen van de uitstooteisen onder Euro 7. Dankzij deze pre-verbranding, die vanaf juli al te vinden zal zijn in de M3 en M4 en een maand later in de M2, kunnen de krachtigste zescilinders nog langer voortbestaan. Daarvoor danken we München.