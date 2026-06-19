BMW M2 Dakar toch geen 1 april grap?

Weet je nog? Die eerste dag van april in 2025 toen BMW ons blij maakte met niet één, maar twee dode mussen?

Eindelijk weer eens iets cools van BMW, is het een 1 april grap, zo schreven we in 2025. BMW kwam op de proppen met de BMW M2 Dakar. Voor een 1 april grap konden ze best gewoon de naam van Porsche jatten, moeten ze hebben gedacht op het hoofdkantoor.

Voor de echte Dakar-look is de M2 voorzien van enorme wielkasten, bodembeplating die doorloopt over de neus, een dakrek, rallylampen en natuurlijk dikke off-roadbanden. De standaard M2-velgen vallen een beetje uit de toon, maar verder is het gewoon een cool ding. Allemaal moddervet natuurlijk, maar ze gingen hem alleen niet bouwen.

In Dubai kan alles

Kennelijk konden ze er in Dubai ook niet om lachen, want zo'n BMW M2 Dakar, die konden ze daar wel prima gebruiken. Dus pakte Zeus Off Road de handschoen op en zei: dan bouwen wij hem wel! De custom voertuigbouwer staat bekend om het ombouwen van Europese auto's naar luxe off-road monsters. Ze bouwen onder andere op maat gemaakte Porsche Cayennes, Macans en hebben zelfs 's werelds eerste offroad Porsche Panamera gebouwd. Ze fabriceren hun eigen bumpers, bodembescherming en ophangsystemen.

BMW dacht dus een grapje te maken, Zeus bouwde hem gewoon. Want, zoals ze zelf zeggen, daar zijn we goed in. De mannen hebben de auto 3 inch hoger op zijn poten gezet en de wielen voorzien van off-road banden op 17 inch velgen. Uiteraard hebben ze de spatborden verbreed en spatlappen gemonteerd.

Woestijnproof maken

Er moest natuurlijk een nieuwe woestijnbestendige op maat gemaakt aluminium voorbumper op de auto en de onderkant wordt beschermd door een eveneens van aluminium gemaakte bodembeschermplaat. Inclusief goedgekeurde sleepogen uiteraard.

De achterbumper is ook vervangen. Hier ook een aluminium exemplaar met daaronder de naar het midden verplaatste uitlaat. Uiteraard moest er ook een imperiaal op het dak, want dat hoort bij een Dakar versie. Die Thule dakdrager hebben ze wel meteen voorzien van een windgeleider om het windgeruis te verminderen. Uiteraard.

Om het plaatje af te maken is de BMW M2 voorzien van STEDI Ledverlichting die wordt aangestuurd door een Garmin Powerswitch.

Zo zie je maar, BMW denkt grappig te zijn, maar in het Midden-Oosten doen ze niet aan grapjes en bouwen ze de auto gewoon. Koop dan?