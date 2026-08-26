De helft van de BMW M2-kopers kiest voor deze optie

BMW heeft een probleem. Nou ja, eigenlijk een luxeprobleem. De M2 blijkt namelijk nog steeds opvallend veel kopers te hebben die lekker zelf willen schakelen. Terwijl de rest van de autowereld de handbak langzaam bij het grofvuil zet, blijft de koppeling bij deze BMW gewoon populair. En daar zal Frank van Meel ongetwijfeld niet rouwig om zijn.

De koppeling is springlevend

Het opvallende percentage komt rechtstreeks van BMW M-CEO Frank van Meel. Hij noemde het cijfer niet zomaar als gewoon een leuk verkoopfeitje, maar gebruikte het om uit te leggen waarom BMW überhaupt nog moeite doet voor speciale modellen met een handbak.

Bij de Amerikaanse M2-kopers kiest zo'n 50 procent voor de handgeschakelde versie. Dat is best flink. Je zou verwachten dat kopers van een moderne sportcoupé vooral voor de snelste en makkelijkste optie gaan. Een automaat schakelt sneller, je hoeft niet zelf met een pook te rommelen en bij een stoplicht hoef je alleen nog maar op het gaspedaal te letten.

Maar nee. De helft van de M2-kopers denkt blijkbaar: geef mij die koppeling maar. En geef ze eens ongelijk. Een handbak maakt een auto misschien niet sneller, maar je hebt wel iets te doen. En het is gewoon leuk.

BMW zag de vraag en dacht: prima

Van Meel legt de link zelf met de M3 CS Handschalter. Die speciale M3 is uitsluitend voor Noord-Amerika gebouwd met achterwielaandrijving en een handbak. Volgens Van Meel was de vraag enorm en was de auto eigenlijk al meteen uitverkocht. Waarom? Omdat de combinatie van een handbak en achterwielaandrijving nog steeds de droom van de purist is.

Het is wel bijzonder, want de M3 CS Handschalter kostte in de VS 108.450 dollar, omgerekend ongeveer 93.000 euro. En daarmee is hij nog zo'n 11.000 dollar, ongeveer 9.400 euro, goedkoper dan de normale M3 CS met automaat en xDrive. Je betaalt dus minder om zelf vaker met je linkerbeen te werken. Dat klinkt bijna als een bonus voor de klant toch?

De speciale M3 is waarschijnlijk ook een beetje een afscheidscadeau. De huidige generatie M3 loopt richting het einde van zijn leven en de opvolger wordt naar verwachting alleen met xDrive en een automaat geleverd. De Z4 M40i, die ook nog met een handbak leverbaar was, is ondertussen ook uit productie.

De M2 wordt steeds belangrijker voor de purist

En precies daardoor wordt de M2 een stuk interessanter. De handbak verdwijnt langzaam uit het BMW-aanbod, terwijl de vraag bij de M2 dus wel hoog blijft. In de Amerikaanse markt zijn naast de M2 momenteel nog de basisversies van de M3 en M4 met drie pedalen te krijgen. Maar als de volgende M3 inderdaad zonder handbak komt, wordt de M2 natuurlijk steeds meer een laatste kans voor mensen die vinden dat zelf een beetje roeren in de versnellingsbak er gewoon bij hoort.

BMW M heeft dus een interessant probleem. Vanuit technisch oogpunt is een automaat ongetwijfeld de logische keuze. Vanuit de stopwatch bekeken ook. Maar zolang de helft van de M2-kopers zegt “doe mij maar een koppeling”, is de handbak duidelijk nog lang niet klaar.

Via: BMWblog

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