Deze straatlegale BMW M2 is sneller op de Ring dan de M2 CS!

Begin maart van dit jaar bracht BMW M een lekker dik extra pakketje op de markt voor de M2 en M2 CS genaamd de M Performance Track Kit . De snelle 2 Series kregen onder andere een grote achtervleugel met een speciale racemodus. De grote vraag voor circuitrakkers: wat levert dat pakketje op de Nordschleife op?

Het antwoord: meer dan de CS-toevoeging. BMW heeft vier maanden na het uitbrengen van het pakket eindelijk een rondje op de Nürburgring gezet met de opgeleukte M2. De standaard M2 reed in 2023 nog een 7:38,7. De M2 CS dook in juli 2025 onder door een 7:25,5 te klokken.









De M2 met M Performance Track Kit gaat ook daar nog onder zitten. Daarmee klokte het merk een 7:25,068. Toch weer een halve seconden sneller dan de CS. Voor meer beeldvorming: het is ongeveer net zo snel als de Tesla Model S Plaid Track Package, voor wat het waard is.

Hoe doet BMW dat dan? Het prestatiepakket voegt een verstelbare splitter, aerodynamische spoilers, een handmatig verstelbare zwanenhals-achtervleugel met een speciale Race-modus en een schroefvering met een motorsportdempingssysteem toe. En dat alles met de goedkeuring van de TÜV voor straatgebruik. Het is voor het eerst dat zo’n dempsysteem de openbare weg op mag volgens BMW. Bekijk hieronder de ronde.

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