BMW M3 CS is er nu ook met handbak (maar wel met slecht nieuws)

BMW werkt langzaam maar zeker richting het einde van de G80/G81-generatie van de M3. Het model moet immers plaatsmaken voor de snellere 3 Serie van het Neue Klasse-tijdperk. Voor de G80-productie stopt, haalt BMW nog een leuk trucje uit. Een trucje genaamd de BMW M3 CS Handschalter.

De nieuwe uitvoering is precies wat je verwacht: de keiharde BMW M3 CS maar dan met een zestraps handgeschakelde transmissie in plaats van een automaat met acht verzetten. Het vermogen van 550 pk en koppel van 650 Nm komt nog steeds uit een 3,0-liter zes-in-lijn. Van 0 naar 100 km/u gaat daardoor niet meer in 3,4 seconden, maar in 4,1 seconden.











Wat wel anders is: de power gaat enkel naar de achterwielen! Daarnaast zijn de instellingen voor het chassis, de motor en de versnellingsbak specifiek voor de Handschalter afgesteld. Hetzelfde geldt voor de stuurinrichting. Optioneel kunnen kopers nog een M Front Strut Brace bestellen voor een nog stijver onderstel.

Het slechte nieuws

Buiten het feit dat BMW zelf aangeeft dat dit een van de laatste G80’s zal zijn is er nog meer minder leuk nieuws voor ons. De BMW M3 CS Handschalter wordt in zeer gelimiteerde aantallen gebouwd. Al die gelimiteerde modellen zijn bedoeld voor Noord-Amerika. Je betaalt daar 107.100 dollar voor de M3 CS met handbak, wat omgerekend ongeveer 92.000 euro is. Haha, als je in Nederland een normale M3 wilt bestellen, tik je al 145.204 euro af. Lang leve het Nederlandse belastingstelsel!