BMW M3 CS met handbak verkoopt als warme broodjes

Bij een M3 CS verwacht je een echte puristenbak, maar dat viel in eerste instantie een beetje tegen. De M3 CS heeft vierwielaandrijving, weegt 1.740 kg en is niet met handbak te krijgen.

Voor de Amerikaanse markt bracht BMW vorige maand een versie uit die dit allemaal rechtzette: de BMW M3 CS Handschalter. Die heeft niet alleen een handbak, maar ook achterwielaandrijving. Je moet wel 70 pk inleveren ten opzichte van de normale CS. Om de handbak te beschermen is het vermogen teruggeschroefd naar 480 pk. Maar dat een detail.

Lange wachtlijsten

De M3 CS Handschalter is dus alleen voor de VS, en daar zaten ze met smart op deze auto te wachten. Er zijn namelijk al lange wachtlijsten bij de dealers, zo melden onze Amerikaanse concullega's van BMWblog. Hoeveel exemplaren BMW precies gaat bouwen is niet eens bekend, maar naar verwachting zijn dit er maar 800 à 900.

Omdat er veel animo is, gaan de prijzen nu al omhoog. Dealers gooien tot wel 25.000 dollar bovenop de adviesprijs. Deze zogeheten markups zijn een bekend probleem in de VS. Dealers bepalen hun eigen prijzen en als er veel vraag is naar een bepaald model gooien ze gewoon de prijzen omhoog. Zo ook bij de M3 CS Handschalter.

Collector’s item?

De vraag is of mensen zo graag de Handschalter willen hebben omdat ze zo’n purist zijn, of omdat het een gelimiteerd model is. Het zou natuurlijk doodzonde zijn als dit een weer een collector’s item wordt, waar juist níét mee gereden wordt.

Maar wie weet… Amerikanen houden daadwerkelijk van handgeschakelde auto’s. In het verleden heeft BMW ook speciaal de E60 M5 en E63 M6 van een handbak voorzien omdat de Amerikanen dat zo graag wilden. Ook de handgeschakelde M2 doet het goed in de VS. Dus helemaal verrassend is het niet dat de M3 CS Handschalter zo gewild is.

