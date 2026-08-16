Dít is de duurste BMW 3 Serie van Marktplaats

Na het twee keer te hebben geprobeerd, was er geen succesverhaal te melden rondom stationwagons van BMW M. Drie keer is scheepsrecht: voor de G8x-generatie besloot BMW voor het eerst een M3 Touring te introduceren. Dat werd wél een succes en de ultieme versie is de duurste 3 Serie van Marktplaats.

Na twee keer falen is de derde keer wel een soort ultimatum. De BMW M3 Touring was dus best wel een risico. Vandaar dat BMW er ietwat voorzichtig mee was. Zo had je lang niet alle keuzes tussen vermogen en aangedreven wielen die je had bij de M3 sedan en M4: de Touring is er enkel in de meest populaire vorm, 510 pk Competition en xDrive. Ze waagden de sprong en dit keer werd het wél een succes. De vraag oversteeg snel het aanbod en de rest is geschiedenis. Inmiddels is de M3 Touring een fijne toevoeging aan het gamma en is de M5 er nu ook als Touring. BMW besloot zelfs om de Touring van nog één variant te voorzien.

BMW M3 CS Touring

In theorie staan de termen 'M3 CS' en 'Touring' haaks op elkaar. CS is het label voor de nog scherpere, sportieve M-auto's, terwijl Touring staat voor alleskunnende pakezel. Toch combineerde BMW de twee voor een beperkte periode om tot de BMW M3 CS Touring te komen. De S58B30 was nu goed voor 550 pk in plaats van 510 en je kreeg andere splitters, nieuwe velgen, die bijzondere kuipstoelen en allerlei andere afstellingen om dit de meest sportieve M3 Touring ooit te maken. Een vreemde combinatie, maar wel een lekkere.

Wij kwamen een fraaie BMW M3 CS Touring tegen door gewoon te zoeken naar de duurste BMW 3 Serie van Marktplaats. BMW laat de keuzes voor een CS uiterst beperkt, maar in het geval van de M3 CS Touring is er een mooie combinatie beschikbaar. Je kon hem namelijk bestellen in British Racing Green met gouden velgen. In combinatie met de rode CS-details en de gele dagrijverlichting best een gave uitvoering.

Interieur

Van binnen in de BMW M3 CS Touring is het allemaal ietsje minder kleurrijk, op allerlei rode accenten na dan. Je krijgt veel alcantara en dan rode accenten zoals de 12-uursmarkering op het stuur. Elke BMW M3 CS Touring is de automaat, zo veel lijkt logisch. De enorm gebolsterde kuipstoelen die je in de M3 CS krijgt zijn ook bijzonder, dankzij hun koolstofvezel frame zijn deze een stuk lichter dan 'normale' M3-stoelen. Ook al denk je bij een CS misschien aan een gestripte achterbank met ruimte voor een rolkooi: bij deze CS Touring is daar gewoon ruimte voor drie normale stoelen.

Kopen

Ook al is het met zijn bouwjaar van 2025 geen gloednieuwe auto, de duurste BMW 3 Serie van Marktplaats heeft nog maar 160 kilometer achter de rug. De BMW M3 CS Touring heeft daarmee voldoende redenen waarom het een duur ding is, maar het zijn redelijk zeldzame kansen gezien de beperkte bouwperiode.

Vandaar dat je nog 209.790 euro mag neerleggen voor de BMW M3 CS Touring in het groen. Dat is veel geld, maar goed, dan heb je wel een 550 pk sterke power-estate. Nu zijn we er nog aan gewend, maar wellicht dat we over 10 jaar zeggen: zo worden ze niet meer gemaakt. Dan kan je nu een mooie kans benutten op Marktplaats.

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