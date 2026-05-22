Dit is het volgende icoon dat je van LEGO mag bouwen

Ferrari F40, Lamborghini Countach, Porsche 930 Turbo, Audi S1 Sport Quattro: allemaal auto's die deel uitmaken van de Speed Champions-serie van LEGO. In betrekkelijk klein formaat zijn deze makkelijk om te bouwen, voor het kroost leuk om mee te spelen en voor jou om stiekem een hele plank vol mee te zetten. Een nieuw icoon is aanstaande.

LEGO heeft namelijk wederom de handen ineen geslagen met BMW, dat maakt die laatste bekend. Dit omdat ze in het 40ste jubileumjaar van de BMW M3 het LEGO-modelletje willen toevoegen aan een reeks merchandise. Vandaar dat je een replica mag bouwen van de auto waarmee het allemaal begon: de M3 E30.

Zoals je gewend bent zijn zo veel mogelijk details weergegeven van de BMW M3 door LEGO. De vier koplampen met dubbele kidney-grille ertussen natuurlijk als grootste blikvanger, maar ook het silhouet en de brede wielkasten. Je krijgt 'm in een wit met zwarte kleurstelling die BMW ook naar een fullsize BMW M3 E30 heeft vertaald voor de gelegenheid.

Daar houden de parallellen tussen de BMW M3 E30 van LEGO en de echte wereld niet op. Zoals met elke Speed Champions krijg je een minifiguurtje erbij, die draagt een speciaal voor dit model ontworpen T-shirt van BMW M. In de trend van merchandise, zoals gezegd, wordt een 'echte' versie van dit T-shirt ook uitgegeven. Wel een leuk idee.

LEGO kondigde meerdere Speed Champions aan recent en de BMW M3 E30 hoort bij de nieuwe lichting van augustus. Vanaf 1 augustus 2026 is hij dus te bestellen voor 27,99 euro. Voor de echte BMW-fan. Of diens kroost.