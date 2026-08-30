Elektrische BMW M3 komt niet met tegenzin

Er wordt steeds meer duidelijk over de elektrische BMW M3, maar het echte productiemodel laat nog héél even op zich wachten. Toch schetst CEO Frank van Meel steeds al een redelijk beeld over de eerste elektrische M, waardoor we toch wel hoop krijgen dat er op een manier iets leuks van gemaakt kan worden. Daarvoor moet je één ding helder hebben over de insteek van de elektrische M3.

Er wordt veel gesproken over elektrisch rijden omdat het moet. Alsof de elektrische auto er nooit was gekomen als de wetgeving rondom uitstoot en milieu niet strenger was geworden. Goed, dat zal zeker de ontwikkeling van elektrische auto's aangewakkerd hebben, maar om nou te roepen dat elke EV er met tegenzin komt omdat het moet, dat gaat wat ver.

BMW M is zeker van hun zaak

Frank van Meel, de CEO van BMW M, wil dan ook heel duidelijk hebben dat de elektrische BMW M3 niet een afgeraffeld zooitje wordt omdat elektrisch rijden MOET. Nee, ze hebben echt hun best erop gedaan. Je moet het zo zien: er komt dus een volledig elektrische BMW M3 op het Neue Klasse-platform, maar ook een BMW M3 (G84) met nog steeds de S58 zes-in-lijn. Je krijgt dus de keuze. Maar je krijgt wel de keuze tussen twee volledig verschillende producten qua ervaring, waardoor het merk hoopt dat beide auto's zo leuk zijn dat je geen verkeerde keuze kan maken.

Ondanks het ontbreken van een verbrandingsmotor is de BMW M3 zonder benzinemotor wel een echte M, dat belooft Van Meel nog steeds. De elektrische M3 klopt alleen omdat er nu gebruik gemaakt kan worden van technologie als torque vectoring, het Heart of Joy wat BMW gebruikt als hun centrale aanstuurmodule en krachtige elektromotoren dan wel accu's. Volgens Van Meel moet een M dus altijd een echte M worden, ondanks de aandrijflijn. Vervolgens is het aan de klanten om te besluiten wat de betere optie is voor hun, maar zoals gezegd: beide keuzes worden een echte BMW M3.

Handbak is fan-favourite

De klant is wel vaker koning bij BMW, zegt Van Meel. Eigenlijk wilde het merk net als vele rivalen meer inzetten op automatische versnellingsbakken, maar voor vele modellen werd de handbak te vaak gekozen om dat realistisch te maken. De M2 is daar een goed voorbeeld van. Daar is het aantal verkochte handbakken tegenover automaten ongeveer de helft. Een speciale editie met handbak voor de VS verkocht dan ook vrij snel volledig uit.

Je hoeft dus niet bang te zijn dat BMW de EV niet serieus neemt omdat het een moetje is. Het wordt een echte M3. Beloofd. Door BMW dan. (via Motor1)

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover