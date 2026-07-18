Zo “goedkoop” is een BMW M3 G80 geworden

De huidige generatie BMW M3 is nu al een tijdje onder ons en we horen steeds meer nieuws over zijn opvolger. Zowel benzine als elektrisch. Tijd om de balans op te maken met de M3 G80 op Marktplaats.

Auto’s zijn verschrikkelijk duur geworden. Feit. Het nadeel voor ons okkaziejagers is dat we daardoor ook met hogere prijzen op Marktplaats te maken hebben. Bijvoorbeeld voor een BMW M3. Echte koopjes na al die jaren voor de G80-generatie zijn er simpelweg niet. Echter, relatief gezien zijn er best deals te maken. Als je genoegen neemt met het feit dat een nieuwe BMW M3 gewoon meer dan 155.000 euro kost.

Groen met oranje

Dat brengt ons bij dit exemplaar op Marktplaats. Gespoten in Isle of Man Green, dat was destijds ook de introductiekleur op deze generatie M3. Voor 75.850 euro mag je deze Competition meenemen. Zoals gezegd geen deal waarvan je zegt; nou doe maar! Maar het is wel zo dat de G80 langzaamaan begint te zakken in prijs.

De BMW M3 G80 is een beetje de Toyota Supra onder de M3’s. Oftewel, het modificeren van deze generatie 3er is populair. Zo ook dit exemplaar. De gele koplampen zijn niet standaard, net als de grille. Afkomstig van een M3 CS. Maar het oogt subtiel en dik genoeg dat het er wel mee doorkan, toch? De varkensneus van de G80 zal het nooit tot een subtiele auto maken. Dus dit kan er ook nog wel bij.

Zoals gezegd betreft het een Competition. Dat betekent niet 480, maar 510 pk uit de S58. Een krachtige zes-in-lijn met twee turbo’s. Achterwielaandrijving, geen xDrive. Net zo gaaf als de exterieurkleur is het interieur, uitgevoerd in Kyalami Orange. Het oogt zoveel sprekender dan saai zwart en dat mag ook wel bij een auto als de BMW M3.

Dit specifieke exemplaar is uitgerust met de comfortabele stoelen, niet de kuipstoelen. Hoewel de carbon kuipstoelen er prachtig uitzien, is het in- en uitstappen best een gedoe. Helemaal als je een M3 als daily driver gaat rijden. Man, ik zit verdorie deze M3 gewoon aan jullie te verkopen met al die lovende woorden. Ik stop er maar mee, je checkt de BMW op Marktplaats.

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