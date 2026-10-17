Deze bekende M3 Touring is de dikste bedrijfswagen van de week

Een bedrijfswagen hoeft niet altijd een brave dieselbus te zijn. Met een beetje creativiteit kun je het veel leuker maken. In België heeft een eigenaar een BMW M3 Touring laten ombouwen tot lichte vracht. Het woord ‘gezinsauto’ mag nu in prullenbak. Dit bedrijfsvoertuig is voortaan een tweezitter.

Het gaat om een BMW M3 Touring die eerder in handen was van Misha Charoudin. De auto was vorig jaar al onderwerp van aandacht. mede door die opvallende paarse kleur, en heeft inmiddels een Belgische eigenaar. Die heeft besloten de BMW niet alleen voor zijn prestaties te waarderen, maar ook fiscaal slim aan te pakken. Waarom ook niet.

M3 Touring lichte vracht

De oplossing heet in België ‘lichte vracht’. Dat is enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse grijze kenteken , al zijn de voorwaarden en belastingregels anders. Door de auto volgens de Belgische eisen om te bouwen, kan hij als bedrijfsvoertuig worden ingeschreven. Daarvoor moet de inrichting aan specifieke voorwaarden voldoen, waaronder een voldoende grote, van de passagiersruimte afgescheiden laadruimte.

Bij deze M3 Touring betekent dat een fysieke ingreep. De achterbank verdwijnt en de ruimte achter de voorstoelen wordt ingericht voor het vervoer van goederen. De ombouw werd gedaan door Dutry Automotive .

Je kunt dus niet langer met het hele gezin op pad. Met z’n tweeën naar de Nürburgring kan natuurlijk nog wel. Er is bovendien genoeg plek voor hamburgers en een barbecue-set om er meteen een lekker weekendje van te maken. Zakelijk hè.

Goedkoop M3 rijden? Niet voor iedereen

Betekent dit dat iedere Belg voor een prikkie in een BMW M3 Touring kan rijden? Zo’n feest is het niet. Je moet ondernemer zijn of de auto binnen een passende zakelijke structuur gebruiken. Bovendien moet de ombouw voldoen aan de wettelijke homologatie- en inschrijvingseisen. Ook privégebruik kan fiscale gevolgen hebben. Toch is het een interessante route voor wie zakelijk een auto nodig heeft. In de categorie het nuttige met het aangename combineren.

De BMW M3 Touring heeft een 3.0-liter zes-in-lijn met twee turbo’s en levert, afhankelijk van het bouwjaar, 510 tot 530 pk. Daarmee sprint de auto in ongeveer 3,6 seconden naar 100 km/u.

De achterbank opofferen voor belastingvoordeel is misschien even slikken. Maar bedrijven die dit soort conversies aanbieden kunnen de boel vaak ook weer origineel maken. Dan is het “gewoon” weer een gezinsauto. Toevallig met meer dan 500 pk.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover