Een cabriolet koop je natuurlijk om van de zomer lekker met het dakje open rond te rijden. BMW gaat daar een twist aan geven door een elektrische 4 Serie op de markt te brengen. Deze zou samen met de i4 Coupé de i4-naam voortzetten. Alleen is de gespotte auto op onderstaand filmpje wel erg M-achtig voor een i4...

Een elektrische M4 cabrio?

Op onderstaand filmpje is een prototype met camouflage gespot dat volgens Jalopnik de elektrische BMW M4 cabrio zou zijn. In eerste instantie zou je zeggen dat het om een i4 Cabrio gaat, maar de auto van het filmpje ziet er misschien wel iets te gespierd uit voor een i4. Kijk maar naar de wielkasten, wielen en de remmen. Dat zou wel erg heftig zijn voor een i4 toch?

Goed, allemaal aanwijzingen dus dat BMW met iets dikkers bezig is dan gewoon een elektrische cabrio. Tenminste, gewoon... De i4 was van zichzelf al geen langzame auto, dus zal de nieuwere cabrio dat vast ook niet zijn. Als dit echt om een elektrische M4 zou gaan, zou het niet ondenkbaar zijn dat deze net als de elektrische M3 vier elektromotoren en meer dan 800 pk zou krijgen. Dat lijkt me in ieder geval een goede manier om al het haar van je hoofd af te krijgen.

Toch moeten we dit wel met een korreltje zout nemen. De auto heeft namelijk nog geen M-bumpers en er zijn verder ook geen technische details bekend. Misschien is het alsnog de i4 Cabrio maar dan gewoon een hele sportieve uitvoering. Maar het is wel duidelijk dat dit geen langzaam zondags autootje is.

Natuurlijk moet zo'n elektrische M ook als een echte M aanvoelen. Het zou daarom niet ondenkbaar zijn dat BMW gebruik zal maken van een aangepast onderstel, gesimuleerde schakelmomenten en kunstmatig motorgeluid.

Wanneer en hoe deze elektrische cabrio precies zal verschijnen is nog niet bekend. De normale versie wordt naar verwachting ergens in 2027 onthuld. Daarna volgen de sportieve varianten, al is er nog geen officiële planning voor de M4. Ook over de actieradius van de krachtigste uitvoering is nog niets bekend.

De elektrische BMW-cabrio wordt in ieder geval geen auto voor mensen die alleen maar rustig willen flaneren.