BMW M4 maakt serieuze klapper in Nijmegen

Bewoners van de Groenestraat in Nijmegen zijn vannacht opgeschrikt door een flinke klap. Deze werd veroorzaakt door een BMW M4 die onzacht in aanraking kwam met een boom.

Het incident vond plaats rond half 1 vannacht. De BMW botste frontaal op een boom, met alle gevolgen van dien. De neus van de auto ligt compleet in de kreukels en erger nog: de twee inzittenden moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De boom kon wel een stootje hebben, maar ook die is er niet ongeschonden vanaf gekomen.

De toedracht is onbekend, maar gezien de impact hebben we een sterk vermoeden dat de Bimmer harder reed dan 50 km/u. De politie heeft de Groenestraat vannacht afgesloten om tot op de bodem uit te zoeken wat er precies gebeurd is.

Je had het ongetwijfeld zelf al gezien, maar de auto in kwestie is een BMW M4 van de vorige generatie. De zes-in-lijn stuurt 431 pk naar de achterwielen. Genoeg om de auto in de prak te rijden tegen een boom.

Volgens één van de persbureaus is de M4 total loss, maar dat moet je nooit te snel roepen bij auto’s in dit segment. We zouden absoluut niet raar opkijken als deze auto straks weer vrolijk rondrijdt. Nu is een M4 F82 niet extreem duur, maar waarschijnlijk is er ergens nog wel een handige Oostblokker die hier brood in ziet.

Foto’s: Persbureau Heitink

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