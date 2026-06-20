BMW M5 vs. Bovensiepen 05 GT: dik of ingetogen?

We hadden het niet op onze bingokaart staan voor 2026, maar Alpina gaat doodleuk weer verder waar ze gebleven waren, nadat ze de boel verkocht hebben aan BMW. Eerder deze week onthulden ze de Bovensiepen 05 GT, wat eigenlijk gewoon een Alpina B5 is.

In dit artikel zetten we de nieuwe 05 GT naast de BMW M5. Want Alpi… eh… Bovensiepen doet één ding anders: ze hebben deze keer de topversie als basis genomen. In het verleden namen ze altijd de subtoppers als uitgangspunt, zoals de 550i.

Voorkant

Aan de voorkant zie je meteen dat Bovensiepen de Alpina-lijn doorzet, ook zijn ze deze keer met de M5 aan de slag gegaan. De neus oogt een stuk subtieler en stijlvoller dan die van de M5. Door de horizontale lijnen oogt het design aanzienlijk rustiger. Op de plek waar voorheen altijd ‘Alpina’ uitgeschreven stond – onderaan de voorbumper – staat nu ‘Bovensiepen’.

Zijkant

Wat ontbreekt op de zijkant is de traditionele Alpina-striping. Waarschijnlijk omdat ze die rechten hebben afgestaan aan BMW. Verder vallen de velgen op. Of beter gezegd: die vallen niet op. Bovensiepen heeft de velgen heel zakelijk gehouden. Ze misstaan zeker niet, maar in vergelijking met de prachtige veelspaaksvelgen uit het verleden van Alpina zijn ze toch een beetje saai. Deze velgen hadden ook onder een normale 520d kunnen zitten.

Achterkant

De achterkant ziet eruit alsof er helemaal niks is veranderd bij Alpina. Dit is gewoon old school Alpina, met de vier karakteristieke uitlaten. Als je deze auto’s zo naast elkaar ziet, wordt pijnlijk duidelijk hoe idioot groot de diffuser is van de M5. Daardoor ogen de vier uitlaten bijna lullig. Dan is de achterkant van de Bovensiepen 05 GT een stuk beter in balans.

Binnenkant

Binnenin zien we geen blauwe wijzerplaten, maar wel fraai Lavalina-leer. Althans, dat moeten we er even bij vertellen, want op de foto’s is het verschil tussen de verschillende leersoorten niet echt te zien. Uiteraard kun je het interieur volledig naar wens samenstellen in allerlei kleuren. Je kunt het dus zo smaakvol maken als je zelf wil. Aan het grote scherm kan Bovensiepen helaas niet zoveel doen. Als je goed kijkt zie je dat ze wel een leren overkapping hebben gemaakt boven het instrumentarium, in een poging om het dashboard nog een béétje klassiek te maken.

Dit artikel gaat vooral om een visuele vergelijking, maar we zullen nog heel even kort de techniek behandelen. De M5 heeft al zat vermogen, maar toch heeft Bovensiepen nog een paar extra pk’s uit de aandrijflijn weten te persen. De V8 hybride levert nu 801 pk en 1.100 Nm, in plaats van 727 pk en 1.000 Nm. Uiteraard is ook het onderstel aangepast, met meer focus op comfort.

Dan is nu het woord aan jullie: ga je voor de ingetogen Bovensiepen 05 GT of toch voor de dikke M5? Laat het weten in de reacties, of breng je stem uit in de onderstaande poll!

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