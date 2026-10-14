De lekkerste 5 Serie van Marktplaats is een unicorn

Een dikke V8, 532 pk, een zeldzame groene lak en een interieur waar je u tegen zegt. Hallo, kan het nog lekkerder? Dit is een geweldige BMW M550i xDrive.

De G30-generatie 5 Serie . We, of in elk geval ik, kan er geen genoeg van krijgen. De vormen kloppen, het interieur is peak-BMW (om er maar een populistische internetterm tegenaan te smijten) en de motor een juweeltje.

Deze BMW M550i xDrive uit januari 2021 staat op Marktplaats voor € 59.875 en heeft toen ‘ie nieuw was maar liefst € 183.004 gekost. Dat scheelt toch weer een slordige € 123.129 aan afschrijving. Al moet je daarvoor wel genoegen nemen met een kilometerstand van 157.416 kilometer.

Groene V8-power

Het begint natuurlijk bij de aandrijflijn. De M550i heeft een 4.4-liter V8 met twee turbo’s, goed voor 532 pk en 750 Nm koppel. Ja, de M5 heeft een vergelijkbare achtcilinder. Echter, klinken de M Light-producten opvallend genoeg een stuk lekkerder. Veel meer een klassieke achtcilinderroffel, dan het typische ‘stofzuiger V8’ M-geluid van bijvoorbeeld de M5 en de M8 .

En die M5 heb je echt niet nodig hoor. Een sprint van 0 naar 100 km/u in slechts 3,8 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 km/u is niets om je voor te schamen. Als je de praktijkcijfers mag geloven is 1 op 9 of 1 op 10 best mogelijk als je je een beetje gedraagt.

De uitvoering maakt deze occasion. De BMW is gespoten in Verde Ermes Pearl Metallic, een bijzondere groene Individual-lak die de sedan net even anders maakt dan de zoveelste zwarte leasebak. De 20 inch M-velgen in Cerium Grey en natuurlijk het Tartufo-kleurig Individual-leder zijn de kers op de taart.

Als ik in 2021 een nieuwe BMW M550i xDrive mocht samenstellen dan is de kans groot dat ‘ie zo uit de configurator kwam rollen. Wat een heerlijk apparaat in deze uitvoering. De M5 mag je lekker houden. Kost nog meer ook. Het is ontzettend jammer dat een liter Euro98 zo verschrikkelijk prijzig is , want dit wil je toch gewoon als daily driver?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover