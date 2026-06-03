BMW M2 is straks ook goed in stoplichtsprintjes

De BMW M2 is al sinds zijn geboorte een van de laatste auto's die nog heerlijk ouderwets en speels aanvoelt. Compact, achterwielaangedreven en altijd bereid om dat kontje een stap opzij te laten zetten. Maar zoals we allemaal aan zagen komen, is het ook voor de M2 tijd om iets minder puristisch te worden.

Jazeker, voor modeljaar 2027 krijgt de kleinste M-auto namelijk voor het eerst vierwielaandrijving, of we het nou leuk vinden of niet. Goed nieuws voor iedereen die graag hard optrekt. Minder goed nieuws voor de puristen die het liefst iedere BMW met een handbak en twee rokende wielen zien vertrekken.

Bekende zespitter, nieuwe truc

Onder de motorkap verandert er niet zo veel. Je krijgt nog steeds de geliefde S58 3,0-liter zes-in-lijn met twee turbo's. Die geeft je nog steeds 473 pk en 600 Nm aan koppel. Ook de achttraps automaat gaat nergens heen. Maar het grote nieuws zit natuurlijk onder de auto. Voor het eerst krijgt de M2 dus hetzelfde xDrive-systeem dat we kennen uit de grotere M3 en M4. Daarbij gaat het vermogen in normale omstandigheden voornamelijk naar de achterwielen. Pas wanneer de achterbanden om genade beginnen te smeken, worden de voorwielen ingeschakeld.

Voor de liefhebbers van zijwaartse capriolen is er goed nieuws. Je kan uiteraard gewoon via het M-menu een pure achterwielaandrijvingmodus selecteren. Daarbij wordt de stabiliteitscontrole volledig uitgeschakeld. Met andere woorden: burn-outs en driftpogingen blijven gewoon mogelijk, al is BMW juridisch verplicht om daar helemaal niets van te vinden.

Sneller, maar ook zwaarder

De extra aandrijfassen zorgen vanzelfsprekend voor flink wat meer grip. Volgens BMW sprint de nieuwe M2 xDrive daardoor in 3,6 seconden naar 100 km/u, drie tienden sneller dan de 'gewone' achterwielaangedreven versie. Naar 200 km/u duurt slechts 12,8 seconden. De topsnelheid blijft wel begrensd op 250 km/u. Maar vink je het M Driver's Pakket aan, dan stijgt dat naar 285 km/u.

Zoals altijd komt extra grip wel met een prijs. De M2 xDrive brengt namelijk 1.809 kilogram op de weegschaal. Dat is zo'n 55 kilogram meer dan een normale M2 met automaat. Het is natuurlijk niet dramatisch, maar het is ook niet niks voor een auto die juist bekendstaat om zijn compacte karakter.

De prijs voor een reguliere M2 ligt in Nederland een beetje rond de 130.000 euro. Het is logisch dat er voor de xDrive uiteraard een paar duizend euro extra wordt gerekend. Of de gemiddelde M2-koper hierop zat te wachten? Waarschijnlijk niet. Maar dezelfde discussie speelde ooit rond de M5, M3 en M4. Inmiddels hoor je daar bijna niemand meer over.