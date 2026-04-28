BMW komt met matchende M2 en superbike voor de echte fan

Alsof één speeltje nog niet genoeg is, heeft BMW besloten om er gewoon twee te maken. En niet zomaar twee: een M2 én een superbike die perfect bij elkaar passen. Probleem is alleen… je moet er wel snel bij zijn. En toevallig in het juiste land wonen.

Match made in München

Het gaat hier om een speciale versie van de BMW M2, die de naam RR Edition krijgt. Die komt in het altijd veilige (maar stiekem best lekkere) Black Sapphire Metallic, met subtiele rode accenten. Denk aan een splitter, diffuser en zelfs een vaste achtervleugel met een rood streepje, want waarom niet?

BMW gooit er meteen wat sappige M Performance goodies tegenaan: een verlaagd onderstel, dikke wielen (20 inch voor, 21 inch achter) en natuurlijk een Akrapovič-uitlaatje voor het juiste geluid. Binnenin krijg je (uiteraard) zwart-rood beklede stoelen, want het thema moet natuurlijk wel lekker consequent blijven. En dan het belangrijkste: er komen er maar tien. Vijf met handbak, vijf met automaat. Kies dus wijs.

















Twee wielen, zelfde vibe

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft BMW ook meteen de motorafdeling gebeld. Resultaat: bijpassende edities van de BMW S 1000 RR en de nog extremere BMW M 1000 RR. Die krijgen dezelfde zwarte lak met rode accenten en natuurlijk ook een Akrapovič-uitlaat. Want als je het doet, dan doe je het goed. Ook hier geldt: slechts tien stuks per model.

De S 1000 RR M2 Edition kost je ongeveer 22.500 euro en de M 1000 RR ongeveer 49.000 euro. Niet goedkoop, maar in superbike-termen nog enigszins te verantwoorden. De auto? Daar hangt nog geen prijskaartje aan, maar goedkoop zal die vast niet worden.













Alleen voor de lucky few

Er is nog een klein detail: dit hele feestje is (helaas) exclusief voor Zuid-Afrika. Dus zelfs als je het geld hebt, moet je óf verhuizen, óf hele goede connecties hebben.

Waarom BMW dit doet? Waarschijnlijk omdat ze het kunnen. En omdat het er stiekem gewoon heel vet uitziet: een auto en motor die als set bij elkaar horen.