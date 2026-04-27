BMW zet volgende stap met kleurveranderende tech

Net als je denkt dat autofabrikanten zich weer op serieuze dingen gaan richten, komt BMW met… een motorkap die kan animeren. Want blijkbaar was van kleur veranderen nog niet voldoende.

Minder show, meer focus

BMW speelt al een paar jaar met e-inkt, dat rare spul dat je kent van e-readers. Eerst werd een hele auto ermee bekleed, wat er indrukwekkend uitzag, maar ook meteen de vraag opriep: leuk, maar wat moet je hier nou eigenlijk mee?

Met de iX3 Flow Edition lijkt BMW het nu ietsje slimmer aan te pakken. Geen complete auto meer die van kleur verspringt, maar gewoon één groot paneel: de motorkap. Daarop kan deze leuke techniek niet alleen schakelen tussen licht en donker, maar ook daadwerkelijk animaties tonen. Volgens BMW zijn er momenteel acht verschillende animaties beschikbaar, die je simpel met een druk op de knop kunt kiezen. Op de autoshow in Beijing werd bijvoorbeeld een skyline getoond, subtiel knipperend over de kap.

Niet alleen voor de show

Het klinkt natuurlijk wel als een speeltje voor mensen met te veel geld en te weinig schaamte, maar BMW ziet er meer in. Omdat e-inkt weinig energie verbruikt, zou het praktisch toepasbaar kunnen zijn. Denk aan hulpdiensten die beter zichtbaar willen zijn, of juist minder. Daarnaast kun je denken aan leuke marketingtoepassingen. Een stilstaande auto bij een dealer die zichzelf visueel aanpast aan jouw configuratie? Klinkt ineens een stuk minder futuristisch dan een paar jaar geleden.

En ja, er is ook gewoon een keerzijde. Want als jouw auto onderweg van kleur kan veranderen, wordt het voor handhaving misschien nét iets lastiger om je te pakken. Maar goed, dat is een probleem voor later.

BMW blijft pushen

Waar concurrenten als Porsche en Ferrari ook bezig zijn met kleurveranderende tech, lijkt BMW voorlopig wel het verst te gaan. Niet alleen in schaal, maar ook in creativiteit.