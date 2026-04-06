BMW maakt van z’n oudste fabriek een EV-machine

Sommige veranderingen zie je al van ver aankomen, maar voelen toch een beetje vreemd als ze er eenmaal zijn. BMW’s oudste fabriek in München is precies zo’n geval. Decennialang rolden hier de mooiste auto’s met verbrandingsmotor van de band, maar binnenkort is dat verleden tijd. De toekomst ruikt hier niet meer naar peut, maar naar… niks?

Zelfs München moet eraan geloven

De fabriek in München is natuurlijk niet zomaar een BMW-fabriek. Dit is BMW’s startpunt. De plek waar generaties aan zes-in-lijns en V8’s het levenslicht zagen. En toch, hoe pijnlijk ook: vanaf 2027 rollen hier alleen nog elektrische auto’s van de band. Geen afscheid of bijzonder laatste model. Nee, gewoon klaar. Fertig. Over und aus.

Neue Klasse moet het gaan doen

De omschakeling begint dit jaar al, wanneer de hagelnieuwe i3 sedan van de band rolt. Onderdeel van de veelbesproken Neue Klasse, BMW’s grote EV-offensief.

En ja, er komt ook gewoon een Touring. Want zelfs in een elektrische toekomst moet er plek zijn voor een kinderwagen, een labrador en drie kratten bier. Prioriteiten zijn nou eenmaal belangrijk. München wordt daarmee het epicentrum van BMW’s elektrische ambities. Alles wat het merk de komende jaren wil zijn op EV-gebied, begint dus hier.

Minder kosten

BMW heeft ruim 650 miljoen euro tegen de fabriek aangesmeten om deze klaar te maken voor zijn nieuwe toekomst. Resultaat? Alles is nu flexibeler, digitaler en efficiënter. Eigenlijk precies wat je verwacht.

Maar er zit ook iets concreets achter. De productiekosten moeten met nog eens 10 procent omlaag. Elektrische Bimmers bouwen wordt dus niet alleen schoner, maar ook nog goedkoper. In theorie natuurlijk, want jij betaalt straks waarschijnlijk nog steeds gewoon toffe premium BMW-prijzen.

Ondertussen: gewoon nog 1.000 benzinebakken per dag

Het mooie (of ironische) is dat de fabriek op dit moment nog vrolijk doorramt met verbrandingsmotoren. Tot wel 1.000 auto’s per dag, inclusief 3 Series, 4 Series en zelfs de M3.

Dus terwijl BMW de toekomst bouwt, blijft het verleden nog even cashen.