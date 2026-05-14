België luidt de noodklok: er rijden nog steeds brandgevaarlijke BMW’s rond

Terugroepacties met een risico dat je auto in de fik kan vliegen zijn niet uitzonderlijk. Die komen om de haverklap voorbij. In België ligt BMW nu echter onder vuur (haha) vanwege een dergelijke terugroepactie.

Wij schreven in 2018 over de terugroepactie. Het probleem zit ‘m in een lekkende EGR-koeler bij de diesels, die dus voor eh… zelfontbranding kan zorgen. In Zuid-Korea waren er ook daadwerkelijk auto’s in de fik gevlogen. Daarom zette BMW in 2018 een grootschalige terugroepactie op touw. Er werden in eerste instantie 324.000 auto’s teruggeroepen, uiteindelijk is dit aantal zelfs opgelopen tot 4 miljoen. Het ging om diesels die tussen 2012 en 2015 geproduceerd zijn.

Ophef

Prima, zou je denken, BMW neemt geen enkel risico. Toch is er nu ophef ontstaan over deze terugroepactie. Het Vlaamse programma Pano heeft deze kwestie onder de loep genomen en concludeert dat BMW de boel niet goed heeft opgelost. Er gaan namelijk nog steeds auto’s in vlammen op. Dit overkwam bijvoorbeeld een Belgische vrouw in 2024.

Om te beginnen heeft BMW vrij laat ingegrepen. Ze waren namelijk al in 2015 op de hoogte, maar grepen pas in 2018 in, nadat er in Zuid-Korea in korte tijd meerdere auto’s in de fik vlogen. Dat is een klassiek gevalletje ‘als het kalf verdronken is…’ Dat is natuurlijk een kwalijke zaak.

Onduidelijke brieven?

Verder is de terugroepactie volgens het programma niet effectief genoeg. Zo zouden de brieven die eigenaar op de mat krijgen “onduidelijk” zijn. Volgens de minister van Consumentenbescherming – die hebben ze in België – gaat er niet genoeg urgentie uit van de brief. Die ziet eruit alsof het ook reclame of een factuur zou kunnen zijn. De minister wil daarover in gesprek met BMW. Er zijn ook mensen die überhaupt geen brief hebben gekregen.

Pano wijst daarnaast met de beschuldigende vinger naar Europese instanties. De EU laat dit soort terugroepacties over aan de fabrikant, maar volgens het programma moeten ze ingrijpen als die niet adequaat handelt.

Een belangrijke vraag is wel: is dit een probleem van een BMW of een probleem van terugroepacties in het algemeen? Want een terugroepactie communiceren via een brief is gewoon de normale gang van zaken. Pano focust nu volledig op BMW, maar het is niet alsof zij de enige fabrikant zijn die op deze manier een terugroepactie aanvliegen.

Bron: VRT