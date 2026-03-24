BMW-onderzoekers: in 2040 kunnen we fossielvrij rijden zonder EV’s

Elektrisch rijden is niet de enige route naar een fossielvrije toekomst. Sterker nog: volgens een nieuw onderzoek waar BMW bij betrokken is, kunnen we in Europa tegen 2040 volledig zonder fossiele brandstoffen rijden — zónder dat we overstappen op elektrische auto’s.

Het onderzoek , uitgevoerd door onder meer het Karlsruhe Institute of Technology (KIT), het Duitse biomassa-instituut DBFZ en engineeringbureau Freyberger, in samenwerking met BMW, stelt dat hernieuwbare brandstoffen (zogeheten Carbon Neutral Fuels, of CNF) de volledige brandstofvraag van het Europese wagenpark kan dekken.

Niet alleen oud frituurvet

Waar denkt BMW al die “groene” brandstof vandaan te halen? Het beeld bestaat dat we hiervoor vooral de resten van frituurvet gebruiken, maar dat beeld klopt niet. De studie benadrukt dat gebruikte frituurolie (UCO) slechts ongeveer 1% van de beschikbare grondstoffen uitmaakt.

Nee, de meerderheid komt uit landbouwafval, houtresten en organisch afval. Een groot deel hiervan wordt nu weggegooid terwijl we het kunnen recyclen voor duurzame peut. Deze grondstoffen hoeven we ook niet uit het buitenland te halen. Europa heeft in theorie genoeg eigen grondstoffen om deze brandstoffen te produceren, zonder structureel afhankelijk te zijn van import volgens de onderzoekers. Mocht Europa in de opstartfase toch tekort komen, dan is er wereldwijd meer dan genoeg. Volgens de onderzoekers is de wereldwijde biomassa-potentie tot 43 keer groter dan wat Europa nodig heeft.

2040 volledig fossielvrij rijden zonder EVs

In het gunstigste geval produceert de EU in 2040 meer hernieuwbare brandstoffen dan de totale vraag van de auto-industrie(107 procent). Een overschot aan duurzame brandstof dus. In het slechtste geval kan 67 procent worden voorzien van groene brandstof. Ook niet slecht.

Een paar grote nuances

Helaas is er niet alleen maar goed nieuws te melden. Zo hebben we bijvoorbeeld in Europa genoeg grondstoffen, maar die zijn erg verspreid. Het verzamelen kost nou eenmaal tijd en geld en dan moet je het nog verwerken. Tevens zijn er andere sectoren die ook op groene brandstoffen moeten gaan draaien. Denk aan de luchtvaart en aan zware machines.

Dan is er nog iets: biomassaconcurrentie. Zodra de grote peutverdelers allemaal groene brandstoffen willen hebben, gaan hier slimme ondernemers op springen. Het kan goed zijn dat de overblijfselen van stro straks meer opleveren door de biomassaconcurrentie dan de stro zelf.

Om dit te voorkomen is duidelijke regelgeving nodig volgens de wetenschappers. Kortom, dit onderzoek is koren op de molen van iedereen die de verbrandingsmotor nog niet wil afschrijven. We kunnen nog jaren doorgaan met de plofmotor, maar dan moet er wel veel mee zitten. Denk aan investeringen, de politiek en de infrastructuur.

