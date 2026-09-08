BMW onthult: nieuwe M350 xDrive krijgt driftmodus!

BMW heeft de nieuwste generatie van de 3 Serie onderworpen aan de laatste intensieve tests op het testcircuit van Miramas in Zuid-Frankrijk. Je ziet daar hier de beelden van. Het model in de test: de nieuwe M350 xDrive.

M350 xDrive









Wie straks een nieuwe 3 Serie met verbrandingsmotor koopt en de i3 links laat liggen, kan kiezen uit vier- en zescilindermotoren. De krachtbronnen worden altijd geholpen door een 48V mild-hybridsysteem. De lekkerste niet-M3-versie is de M350 xDrive. Een 3,0-liter zes-in-lijn motor vormt het hart. Met de hybride techniek heb je 443 pk en 580 Nm tot je beschikking. Daarmee trap je in 4,1 seconden naar de 100 km/u en de top ligt op 250 km/u. Schakelen gaat altijd automatisch en met acht versnellingen.

De M350 is net wat leuker aangekleed dan de gewone 3 Serie. Je krijgt standaard de adaptieve M wielophanging, het M Sportdifferentieel en variabele sportbesturing. Daarnaast heeft BMW het chassis specifiek voor dit model afgesteld en zijn de torsie- en verticale stijfheid verbeterd. Ook niet te vergeten: de M350 heeft quad-pipes! Ergens in de tweede helft van dit jaar moet de benzine-M350 xDrive nog in productie gaan.

Van xDrive naar sDrive

Kortgeleden vingen we op dat BMW je wil helpen bij het driften . Dit systeem laat nog even op zich wachten. Voor nu is er een ander, simpeler trucje genaamd Drift Moment. Zodra je deze functie inschakelt, gebeurt er niets anders dan dat de BMW overschakelt van vier- naar achterwielaandrijving. Drift Moment komt in 2027 naar verschillende modellen, waaronder de zojuist behandelde M350 xDrive. Genoeg om naar uit te kijken dus!