Verrassing! De BMW i3 is eerder te koop

Hoewel de winst van BMW onder druk staat en de zaken door onder andere concurrentie in China en het gedoe in Iran er niet beter op lijken te worden, kan men in München toch nog blij zijn met iets anders. De automaker voelt zich naar verluidt namelijk genoodzaakt om de orderboeken van de i3 Neue Klasse eerder dan gepland te openen. Waarom? Omdat klanten dat eisen.

De in maart voor het eerst getoonde BMW i3 zou aanvankelijk pas in het najaar te bestellen zijn. Maar volgens bronnen die het Duitse Automobilwoche sprak, is die deadline nu naar 18 juni getrokken. Vanaf dan kunnen mensen in Europa terecht bij dealers om de i3 '1st Edition' te bestellen, aldus de ingewijden.

Het vervroegd aannemen van de eerste orders zou enkel te maken hebben met de enorme vraag die BMW krijgt voor de nieuwe elektrische auto sedan. Iets wat niet heel vreemd is, aangezien de fabrikant ook al bedolven werd onder bestellingen voor de iX3. De Münchenaren hebben nu zelfs de stille hoop dat de i3 Neue Klasse sedans in het middensegment een nieuwe boost zou kunnen geven. Het is immers een categorie die in Europa langzaam stervende lijkt.

Productie start in augustus

Opmerkelijk aan het geheel is dat hoewel BMW wel orders gaat aannemen, het niet de productie eerder zal gaan starten. Deze blijft, voor zover we nu mogen geloven, onveranderd op ergens in augustus staan.

Concurrent Mercedes neemt als sinds mei orders aan voor de volledig elektrische C-Klasse.

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