Deze 'feature' van BMW is nu bereikbaarder dan ooit

Je hebt vast wel eens een nieuwe auto gekocht, of het proces meegemaakt. Je gaat naar de dealer, daar staat de auto voor je klaar met een strik erom en krijg je een snelle introductie en vervolgens de sleutels. Het is een mooi moment, maar niet veel meer dan dat. Veel merken bieden de optie om het ietsje specialer te maken door de auto op te halen bij de fabriek. Heb je dat bij BMW nooit gewild omdat het te duur is? Misschien dan nu wel.

Ook BMW biedt namelijk de dienst aan dat je de auto kan komen ophalen bij BMW Welt in München. In vele gevallen een steenworp afstand van de fabriek waar die gebouwd wordt maar belangrijker in toch wel het mekka van BMW. Het is ook een hele experience en zo willen de Beieren ook wel dat je het ervaart. Grappig genoeg kan je het ook andersom zien: het kost geld om deze experience te krijgen en dat geld bespaart BMW juist weer door de auto niet op transport te hoeven zetten.

Premium ophaalmoment

Toch zijn mensen vaak te prikkelen om hun BMW op te halen bij BMW Welt. Sterker nog: je kan kiezen tussen Premium en Exclusive. Die eerste gunt je 70 minuten tijd in BMW Welt waarin je een virtuele presentatie krijgt over de auto, een verkoper loopt met je mee om de auto te leren kennen. Bij de Exclusive-service zit er ook een chauffeur bij die je van hot naar her brengt en krijg je 90 minuten voor het overnamemoment. Oh ja, en een volle tank benzine. Tegenwoordig niet onbelangrijk. Deze pakketten kosten wel wat: Premium kost 960 euro en Exclusive vanaf 1.320 euro, maar enkel bij Exclusive krijg je toegang tot een privélounge voor 249 euro, waarmee de totale kosten op kunnen lopen tot 1.569 euro.

Compacte versie

Daar zit het nieuws: er komt een derde ophaalmogelijkheid bij. Dit 'Compact'-pakket, per ongeluk vernoemd naar een E36, kost 790 euro. Ietsje goedkoper dan de premium dus. Je krijgt slechts 50 minuten voor het overnamemoment en de virtuele tour wordt geskipt. Wel krijg je toegang tot de Premium Lounge voor een kopje koffie en iets te eten. En een volle tank kan er niet af, maar een halfvolle tank wel. Of zoiets, BMW noemt het 'partial refuelling'. Uiteraard zijn de kosten om naar München te komen niet inbegrepen: dat moet je zelf regelen. BMW richt het Compact-ophaalmoment vooral op mensen die al eerder een auto hebben opgehaald bij BMW Welt en alle toeters en bellen al eens hebben meegemaakt, nu gewoon hun auto mee willen nemen.

Op een rij

Ter duiding, dit zijn alle drie de pakketten:

Compact (790 euro, duur 50 minuten): toegang tot de Premium Lounge, gedeeltelijk getankt;

Premium (960 euro, duur 70 minuten): alles van Compact plus virtuele tour en deelname aan rondleidingen;

Exclusive (1.320 euro, duur 90 minuten): alles van Premium plus volle tank, chauffeurservice, viergangendiner en mogelijke upgrade naar Privacy Room à 249 euro.

Oh ja, voor zover het niet duidelijk is: dit geldt dus alleen voor nieuwe auto's die net uit de fabriek komen rollen, voor je nu volgende maand voor 2.000 euro een 320i E46 koopt in de hoop je hem voor 790 euro extra bij BMW Welt mag ophalen. Met die E46 naar BMW Welt rijden als een leuke roadtrip, dat kunnen we je echter niet afraden. (via BMW)