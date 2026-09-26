BMW pakt alweer een prijs met de Neue Klasse

BMW heeft weer een prijs te pakken hoor. Alsof er nog niet genoeg trofeeën in München staan, mag er nu eentje uit China bij. Dit keer is het echter geen schoonheidsprijs voor een nieuwe BMW, maar een onderscheiding voor de techniek die onder de vloer van de Neue Klasse komt te liggen. Ach, dat is ook wat waard toch?

500 patenten later

De prijs in kwestie gaat naar BMW’s nieuwe Gen6-hoogspanningsaccu. Die vormt namelijk een belangrijk onderdeel van de Neue Klasse en moet ervoor zorgen dat BMW’s nieuwe generatie elektrische auto’s op meerdere fronten een stapje vooruit zet.

BMW heeft bij de ontwikkeling trouwens niet bepaald stil gezeten. Voor de overstap van Gen5 naar Gen6 zijn volgens het merk meer dan 500 patentaanvragen ingediend. 500!! Je zou bijna zeggen dat het niet zomaar een accu is.

De Gen6 gebruikt nieuwe ronde cellen met een hoog-nikkel-kathode en een 800-voltarchitectuur. Die cellen worden rechtstreeks in het accupakket geïntegreerd. Het zijn dus geen traditionele modules, maar een zogenoemde cell-to-pack-constructie. Daarmee kan BMW de beschikbare ruimte efficiënter gebruiken.

En BMW heeft het niet alleen over meer kilometers. De nieuwe accu kan ook sneller laden, is efficiënter en het allerbelangrijkste: veiliger. Dus, de batterij heeft een drukke agenda.

BMW krijgt er een prijs voor

Tijdens het World New Energy Vehicle Congress 2026 in China kreeg BMW de Global New Energy Vehicle Innovative Technology Award voor de toffe nieuwe Gen6-techniek.

Dat is best knap, want BMW was volgens het merk de enige autofabrikant van buiten China die dit jaar een van de technologieprijzen in ontvangst mocht nemen. Het is trouwens al de vijfde keer op rij dat BMW tijdens het congres wordt onderscheiden.

De jury keek daarbij naar de techniek achter de accu en vooral naar BMW's integrale aanpak. Het accupakket, de elektronica, software en de integratie in de auto zijn allemaal samen ontwikkeld. Het is dus heel bijzonder, daar komt het eigenlijk op neer.

De BMW wordt straks een powerbank

Een ander leuk trucje van Gen6 is bidirectioneel laden. De auto kan daardoor niet alleen elektriciteit opnemen, maar ook weer terugleveren. Je BMW kan in de toekomst dus dienstdoen als een nogal dure powerbank op wielen. Dat kan Nederland in de toekomst vast goed gebruiken.

BMW heeft de architectuur bovendien zo ontworpen dat verschillende soorten batterijcellen gebruikt kunnen worden. Best handig, want de Chinezen krijgen bijvoorbeeld een andere iX3 dan wij. De daar verkochte iX3 30 gebruikt LFP-techniek, terwijl andere uitvoeringen NMC-accu's hebben.

De Energy Master, waarvan BMW zowel de hardware als software zelf ontwikkelt, regelt ondertussen de energiestromen van de accu naar de elektromotor en de rest van de auto. Het systeem werkt bovendien met zowel 400- als 800-volt laadinfra.

BMW heeft voor de Neue Klasse dus het hele elektrische fundament opnieuw ontworpen. Nu maar hopen dat die 500 patenten uiteindelijk ook merkbaar zijn wanneer je gewoon even met je BMW naar het winkelcentrum gaat.

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