Met dit trucje kan straks iedere flapdrol driften in een BMW

Driften is hartstikke leuk. Tenminste, als je het kunt. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. BMW heeft nu een patent aangevraagd voor een systeem waarmee elke halve gare met een rijbewijs z’n auto dwars kan gooien.

Wie ooit met een achterwielaandrijver heeft geprobeerd te driften, weet dat het inzetten van de drift vaak het lastigste gedeelte is. En als je eenmaal de kont van de auto in beweging hebt gekregen, is het de kunst dit vast te houden op gecontroleerde wijze. Dat is het lastigste. Dikke kans dat de auto meteen achterstevoren stond bij je eerste, tweede, of derde poging. Zo makkelijk is het niet.

BMW heeft daar een andere oplossing voor bedacht, aldus CarBuzz . Dit nieuwe systeem moet detecteren dat de bestuurder een drift wil inzetten. Vervolgens wordt de onafgeveerde massa van de auto razendsnel omhoog bewogen. In normale-mensentaal: de auto laat de achterwielen heel even stuiteren. Dit zorgt voor een tikje onbalans, waardoor de achterzijde van de BMW makkelijker kan uitbreken.

Gecontroleerd

Sensoren en software moeten bepalen wanneer de functie kan worden gebruikt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de snelheid, de stuurhoek en de omstandigheden. BMW beschrijft dat bepaalde stuurhoeken kunnen worden opgeslagen om te bepalen wanneer het systeem wel of niet mag ingrijpen. De actieve ophanging of actieve rolstabilisatie zou vervolgens verantwoordelijk kunnen zijn voor het noodzakelijke hulpje. Nog even en je kunt het stuur loslaten, de BMW gaat zelfstandig dwars door het leven.

BMW helpt je al jaren

Of dit patent er daadwerkelijk gaat komen is afwachten. De omschrijving van de werking van het systeem klinkt wat vreemd, maar je lokale bandenboer zal er blij mee zijn. Het is een nieuwe methode van BMW om je te helpen met een drift.

Het merk helpt al jaren op dit gebied als het om de M-modellen gaat. Sinds jaar en dag zijn deze uitgerust met de M Dynamic Mode . In deze modus laat de auto wat slip toe voor een powerslide of drift, maar grijpt in zodra je de controle dreigt te verliezen.

Maar dat is een relatief onschuldig hulpmiddel. Je moet de drift nog steeds helemaal zelf uitvoeren en de auto vervolgens in controle houden. Met dit patent helpt de auto je nog meer, waardoor driften kinderspel lijkt te worden. De auto is ook vast slim genoeg om dit alleen toe te staan op het circuit, anders is het oppassen bij ieder kruspunt als je straks een achterwielaangedreven BMW tegenkomt.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover