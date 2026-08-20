BMW rijdt absurd ver met nieuwe iX3 zonder laadstop

De angst voor een lege accu is voor veel EV-rijders ongeveer wat een tankstation zonder koffie is voor de gemiddelde kilometervreter: je wilt het gewoon liever niet meemaken. Daarom besloot BMW om de nieuwe iX3 eens echt stevig aan de tand te voelen. De Duitse autobouwer stuurde een exemplaar in China op een lange tocht en keek vervolgens hoe lang het duurde voordat iemand alsnog naar een laadpaal begon te zoeken. Het resultaat mag er zijn, al zitten er natuurlijk wel een paar kanttekeningen aan vast.

Nog lang niet leeg

BMW gebruikte voor de test de nieuwe iX3 50L, de extra lange versie die speciaal voor China is ontwikkeld. De SUV reed van BMW's productielocatie in Shenyang naar het R&D-centrum van het merk in Beijing. En nee, onderweg werd de laadkabel er niet even stiekem ingeprikt tijdens een koffiepauze. De BMW reed het hele stuk zonder tussentijds te laden.

Pas na 1.030,2 kilometer was de rit voorbij. En het mooiste: de batterij was nog steeds niet leeg. Er zat volgens BMW nog 5 procent in. Dat betekent dus dat de iX3 in theorie nog verder had kunnen rijden. Hoeveel verder precies? Dat heeft BMW blijkbaar niet meer getest. Waarschijnlijk omdat iemand in de auto begon te roepen dat hij het allemaal wel mooi vond en dat het tijd was om naar huis te gaan.

Afijn, het resultaat is in ieder geval indrukwekkend. BMW gaf de Chinese iX3 50L eerder een officieel CLTC-bereik van 919 kilometer, dus tijdens deze test werd die fabrieksopgave zelfs met dik 100 kilometer overtroffen. De lange iX3 is bovendien onderdeel van BMW's Neue Klasse-generatie en maakt gebruik van de nieuwe zesde generatie eDrive-techniek met cilindrische accucellen.

Gooi je laadpas nog niet weg

Voordat je nu naar de dealer rent om een IX3 te bestellen, BMW laat natuurlijk wel weten dat deze rit onder hele specifieke omstandigheden plaatsvond. De route was vooraf gepland en ook dingen als verkeer, weer, snelheid, belading en het gebruik van de airco hebben natuurlijk allemaal invloed op het uiteindelijke verbruik. Daarnaast is de Chinese CLTC-testcyclus echt een stuk minder streng dan de WLTP-cyclus waar wij in Europa mee werken.

Dus als jij met 130 km/u richting Zuid-Frankrijk knalt, met vier man aan boord, een dakkoffer, de airco op standje Kapitein Iglo en drie kinderen die allemaal hun telefoon willen opladen, dan moet je niet raar opkijken als die 1.030 kilometer ineens compleet onhaalbaar wordt. Maar dat kunnen jullie zelf ook wel verzinnen.

En wij? Wij hebben gewoon hetzelfde

De auto waarmee BMW deze indrukwekkende afstand aflegde is natuurlijk de iX3 50L, oftewel de lange versie voor de Chinese markt. Die extra lange iX3 is specifiek voor China ontwikkeld en BMW heeft de reguliere iX3 voor andere markten. Mocht je nu denken: 'hadden wij dat maar', geen stress. De EU-versie heeft namelijk ook al bewezen 1.000 kilometer te halen.

Maar goed, het gaat natuurlijk om het punt dat BMW met dit soort testen maakt. De nieuwe generatie EV's komt steeds verder op één acculading en range anxiety begint langzaam een probleem te worden dat vooral nog bestaat in de hoofden van mensen die zich de eerste Nissan Leaf met winterse actieradius herinneren.

Via: BMWblog

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