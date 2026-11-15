BMW waarschuwt 720.000 eigenaren: zet je auto niet binnen

Het is altijd vervelend als je te maken hebt met een terugroepactie. Maar het wordt toch wel extra zuur als er kans is op brandgevaar. BMW komt in ieder geval met een tijdelijk advies: zet je auto voorlopig gewoon lekker buiten totdat zij een oplossing hebben gevonden die wel werkt.

Ruim 720.000 auto's

De Duitse autobouwer heeft in Amerikaland een nogal flinke terugroepactie aangekondigd voor ruim 720.000 auto's. Geen klein dingetje dus. Volgens BMW gaat het om een aantal verschillende modellen uit bouwjaren 2012 t/m 2018, waaronder de 2 Serie, 3 Serie, 4, Serie, 5 Serie, X1, X3, X4, X5 en de Z4. Het gaat hierbij trouwens vooral om modellen met de N20 en N26 viercilinder motoren.

De N26 is voornamelijk alleen in Amerika geleverd, dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn. De N20 daarentegen kom je in Nederland nog wel tegen in bijvoorbeeld de 125i, 320i en 328i, maar ook aan de 520i, 528i, 220i, 420i en verschillende uitvoeringen van de X1, X3 en X4.

Het grote probleem zit hem in een elektrische aansluiting van de waterpomp. Het materiaal waar de connector van gemaakt is kan na verloop van tijd zwakker worden en scheuren. Via die scheuren komt er weer vocht binnen en dat kan weer voor kortsluiting zorgen. Heb je een beetje pech, dan zorgt die kortsluiting voor brand. Dat hele probleem is natuurlijk vervelend. Maar het is nog vervelender wanneer jouw in de garage staat.

BMW kent ongeveer tien incidenten in de Verenigde Staten die mogelijk met dit probleem te maken hebben. Wat wel opvallend is, is dat al die gevallen betrekking hebben op auto's die eerder al een reparatie kregen. Iets klopt daar dus niet.

De vorige reparatie was niet genoeg

Gek genoeg is dit dus niet de eerste keer dat BMW met dit specifieke probleem te maken krijgt. Zo was er namelijk in 2024 al een terugroepactie aangekondigd. Toen dachten ze dat het vochtprobleem via de carterventilatie op de aansluiting kon druppelen. De dealers vervingen deze onderdelen en monteerden hier een beschermkapje zodat de connector niet nat werd. Probleem opgelo... Oh nee.

Dat bleek dus niet voldoende. Uit nieuw onderzoek kwam naar voren dat de connector zelf kan verouderen en barsten. Daar beschermt een beschermkapje natuurlijk niet tegen.

Goed, daarom komt BMW met een nieuwe terugroepactie, en gelukkig ook. Er is nog geen definitieve oplossing voor het probleem dus tot dan adviseert BMW om de auto even buiten te parkeren. BMW verwacht vanaf 25 december 2026 een brief naar eigenaren te sturen. De reparatie is uiteraard kostenloos.

En Nederland dan? Vooralsnog is deze terugroepactie aangekondigd door BMW North America en is er geen bevestiging dat dezelfde actie ook voor Nederlandse auto's geldt. Nederlandse eigenaren kunnen bij twijfel hun chassisnummer laten controleren door BMW of hun dealer. Misschien niet onverstandig als je een bovenstaand model met de N20-motor hebt.