Zoveel Nederlandse BMW’s moeten naar de garage wegens brandgevaar

Eerder schreven we al over twee flinke terugroepacties bij BMW. Bij de ene actie kan de magneetschakelaar van de startmotor slijten en kortsluiting veroorzaken (met brandgevaar na het starten tot gevolg), terwijl bij de andere terugroepactie vocht bij de startmotor kan dringen met vergelijkbare risico's.

Toen de meldingen net naar buiten kwamen, was de exacte omvang voor de Nederlandse markt nog niet volledig helder. Dankzij recente updates in het RDW-terugroepregister (referenties MGP260280 en MGP260281 ) hebben we nu de exacte aantallen voor zowel Nederland als het buitenland boven water.

Terugroepactie 1: Defecte magneetschakelaar

BMW schrijft bij de eerste herstelactie: “De magneetschakelaar van de startmotor kan versneld slijten met kortsluiting tot gevolg. Kortsluiting in de startmotor kan brand veroorzaken. BMW AG adviseert om het voertuig na het starten van de motor niet onbeheerd achter te laten.’’

Als je auto betrokken is bij de actie, verzoekt BMW je om contact op te nemen met een merkdealer. Bij deze actie zijn de 2-, 3- en 5 Serie betrokken. Het gaat wereldwijd om maar liefst 744.236 auto’s. Daarvan staan er 3.297 in Nederland.

Terugroepactie 2: Vochtproblemen bij de startmotor

De tweede actie richt zich op de waterdichtheid van de startmotor. Blijkbaar is die niet waterdicht genoeg waardoor er water in kan lopen. Dit zorgt natuurlijk voor roest en dat kan weer leiden tot kortsluiting. Nog vervelender: de corrosie kan er ook voor zorgen dat de startmotor ingeschakeld blijft. En dan heb je de poppen aan het dansen. Zo’n motortje maakt extreem veel toeren voor een kort moment. Als ie blijft draaien, zorgt ie voor slijtage aan het tandwiel en oververhitting. Ook krijgen de accu en dynamo het zwaar te verdragen.

Ook bij dit euvel kan je BMW in een barbecue veranderen, zowel rijdend als in geparkeerde stand. Daarom is de boodschap van BMW: “Parkeer de auto buiten en niet direct naast een gebouwd totdat de reparatie is uitgevoerd” Mij lijkt er mee te blijven doorrijden ook niet zo’n strak plan. Naar de dealer rijden zou dus wel moeten kunnen. De geraakte modellen zijn de 3-, 5- en 7 Serie. Daarvan moeten er 189.131 wereldwijd naar de BMW-dealer, waarvan 4.300 op Nederlandse platen.

In totaal hebben we het dus over 933.367 BMW’s waarvan 7.597 in Nederland. Je kunt wachten tot je een brief krijgt van BMW met daarin de instructies. Wat me beter lijkt, is nu alvast checken of je BMW onder de actie valt en zo ja, een afspraak maken. Checken doe je via de website van BMW .

Foto: BMW 320e G20 - instapservice rijtest en video

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