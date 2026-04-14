BMW schrapt de iX in het land waar ze van lompe SUV’s houden

De BMW iX is lomp, groot en zwaar. Bij uitstek een auto voor de Verenigde Staten, zou je zeggen. Toch trekt BMW nu de stekker uit dit model in de VS.

De BMW iX werd in 2021 geïntroduceerd en sloeg toen in als een bom. En dat was vooral vanwege de oogschade die de auto bij iedereen aanbracht. Met de facelift van 2025 werd de auto iets strakker, maar de iX heeft nog steeds enorme nieren en de proporties van een nijlpaard.

iX wordt geschrapt in de VS

Enfin, we kunnen nog wel even doorgaan over het design, maar het nieuws van vandaag is dat de auto geschrapt wordt in de VS. Dit is geen beslissing op fabrieksniveau, zoals bij de Volkswagen ID.4 (die ook gecanceld wordt in de VS). De BMW iX wordt namelijk alleen in Duitsland gebouwd.

Het probleem is vooral dat EV’s niet meer zo lekker gaan in de VS. Vorig jaar zag BMW de EV-verkopen met 16,7% dalen in de VS. Daarom vinden ze het kennelijk niet meer de moeite waard om de iX nog aan te bieden, terwijl ze in andere markten wel gewoon doorgaan met de iX.

iX overbodig

Dit betekent niet dat BMW de Verenigde Staten opgeeft. De nieuwe BMW iX3 komt gewoon naar de VS en bovendien is er een iX5 op komst. Deze auto’s maken de iX eigenlijk overbodig, dus zo’n gekke beslissing is het niet van BMW.