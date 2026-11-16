Wow: BMW showt geheime ‘M7’ met bekende 4,9-liter V8!

BMW Classic laat een heel erg bijzonder project zien op social media. Na jarenlange geheimhouding deelt BMW beelden van de ‘M7 Prototype’: een E38 740i met de V8-motor van een E39 M5!

Niet geheel onterecht noemde BMW-medewerkers dit project de M7. De oude aandrijflijn werd dus vervangen door de S62B50-motor van de M5: een 4,9-liter atmosferische V8 met 400 pk. Ook de zestraps handbak uit de M5 is in de 7 Serie gelegd. Het vermogen gaat alleen naar de achterwielen en zorgt voor een topsnelheid van 250 km/u. Alles bij elkaar weegt de ‘M7’ 1.875 kilo, wat voor hedendaagse maatstaven verrassend licht is.

Voor het uiterlijk houdt BMW het heel erg beschaafd. Geen dikke bodykit of uitgeklopte wielkasten, maar wel een quad-pipe uitlaat en leuke BBS-wielen. Het interieur is lekker jaren ‘90 met fysieke knoppen (toen kon het nog wel) en zelfs een bedrade telefoon! Helaas zal het alleen bij dit interne exemplaar blijven. Ik verwacht namelijk dat er best wat BMW-fans die graag zo’n E38 met M5-motor in de garage zouden willen hebben.