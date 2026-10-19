Bizar zeldzame BMW Skytop van bijna 700.000 euro gespot in Tilburg

Een warme lentewind, het prachtige water van het Comomeer en een glinsterende BMW Skytop. Van het zonnige Cernobbio, waar dit model werd onthuld, naar een grijs Tilburg is nogal een contrast. Maar bijzonder blijft het wel.

Even terug in de tijd. Want waar kijken we naar? Dit is de BMW Skytop . Een exclusieve roadster die het Duitse automerk onthulde tijdens Villa ‘D Este in 2024. De reacties op de elegante tweezitter waren kennelijk dusdanig positief dat BMW besloot de auto daadwerkelijk in productie te nemen.

Het ontwerp grijpt nadrukkelijk terug op iconische modellen uit de eigen geschiedenis. Vooral de BMW Z8 vormt een inspiratiebron, al zijn er ook verwijzingen naar de klassieke BMW 503. Kenmerken zijn onder andere de lange motorkap, de nieren en de dik gevormde achterzijde geven de Skytop een uitstraling die je niet zomaar met een andere moderne BMW verwart. De basis voor dit model is de 8 Serie.

Bijna 700.000 euro voor een BMW

Het stond prachtig en heel bijzonder aan het water in Cernobbio. Deze specifieke auto staat gewoon in Tilburg. Dat is andere koek. Maar dat maakt de auto natuurlijk niet minder bijzonder.

We wisten al een tijdje dat een exemplaar van de BMW Skytop een Nederlands kenteken had gekregen , maar nu is er bewijs in de vorm van foto’s. De KRS-03-J van dik 691.000 euro werd gespot door XXTJONXX in de Brabantse stad.

Er zijn er slechts 50 wereldwijd van gemaakt. De Skytop op Nederlands kenteken tegen het lijf komen voelt dan ook als een unicorn. Vergelijk met een Ferrari F40 , waar er meer dan duizend van zijn gemaakt. Die zie je ook niet elke dag, maar is wel heel bijzonder. Qua zeldzaamheid gaat dit nog veel verder dan de F40.

Het interieur is net zo exclusief als de oplage. BMW gebruikt roodbruin leer, bijzondere stiknaden en kristallen details om de cabine een unieke uitstraling te geven. De twee dakpanelen zijn afneembaar en kunnen in een speciaal compartiment worden opgeborgen. Zo kun je de Skytop zowel als gesloten coupé als open roadster gebruiken.

De BMW Skytop is zo’n typische auto voor verzamelaars. Ze verdwijnen ergens in autokelders. Hoe bijzonder is het dan dat deze gewoon is gespot in Tilburg, in een normale straat. We gaan nog even genieten van de kiekjes..

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