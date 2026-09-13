Deze BMW voelt nog steeds als concept, maar hij bestaat echt

De concepts die BMW laat zien tijdens Villa d'Este zijn lang niet altijd voor productie bedoeld. Des te leuker is het als het merk eens zegt: we bouwen dit gewoon. Het gebeurde met de zusterconcepts van 2024 en 2025, de Skytop en Speedtop. Op basis van een BMW M8 bedacht BMW een bijna kunstzinnig mooie roadster en shooting brake. En jawel: van beide gaan er 50 stuks in productie. Daarvan duiken de eerste exemplaren op en een detailer in Dubai heeft er niet één, maar twee tegelijk in de studio.

Met een ietwat cynische blik kijken we altijd naar de concepts die BMW meeneemt naar Villa d'Este. Het is namelijk een complete gok of het merk ze wel of niet in productie neemt. Soms is het omdat er niet genoeg klanten ja zouden zeggen, maar bij de Alpina-concept van 2026 was het probleem dan weer dat de M8 waarop deze gebaseerd is niet meer in productie is. Vandaar dat de onthulling dat BMW écht 50 exemplaren van de Skytop en Speedtop gaat bouwen zo speciaal is, want het voelen nog steeds allebei als concept cars.

Productiestart

2024 is alweer even geleden en dus is het tijd dat de eerste exemplaren gebouwd worden. Dat is dan ook zo, steeds vaker zien we exemplaren van de BMW Skytop opduiken. Niet geheel verrassend zitten een aantal kopers van de roadster in Dubai, de stad van de ultieme rijkdom. Vandaar dat Topaz Detailing, een welbekend bedrijf voor autodetailing, gelijk twee aanvragen binnen kreeg en dus niet één, maar twee exemplaren van de Skytop mocht verwelkomen.

Zo krijgen we weer even een beeld van de bijzondere auto. De BMW Skytop is dus onderhuids een BMW M8 met ook diens 625 pk sterke 4.4 liter V8 voorin. Het uiterlijk is compleet herzien met een futuristische insteek, aalglad en erg stijlvol gedaan. Binnenin zie je toch wat sneller de M8 terugkomen, maar dan wel bekleed met prachtig leder en voorzien van allerlei bijzondere details. Echt een concept car voor op de weg-gevoel.

Detailing

Vandaar dat Topaz Detailing de twee exemplaren van de BMW Skytop voorziet van bescherming om de auto's mooi te houden. Ze gebruiken speciaal op maat gemaakte sjablonen om beschermfolie aan te brengen op de BMW. Ook binnenin worden beschermlagen aangebracht om de auto's perfect te houden. Het zijn dure extra's voor een al niet goedkope auto, maar dan blijft 'ie wel mooi. Ook als je er mee rijdt, wat nog maar moet blijken.