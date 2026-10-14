BMW stopt vroegtijdig met de i4, want iedereen wil de nieuwe i3 en 3 Serie

Het doek sluit vroeger dan verwacht voor de BMW i4. De introductie van de nieuwe BMW i3 en 3 Serie hebben blijkbaar voor zo'n verschuiving in vraag gezorgd, dat de 4 Serie met de haak van het toneel getrokken wordt.

We kunnen niet zeggen dat we deze niet zagen aankomen. De BMW i4, hoewel redelijk populair, draait alweer sinds 2021 mee en loopt dus sowieso al op de laatste benen. De Duitse autofabrikant gaf immers al eerder aan dat de productie van het model in februari 2027 stopt. Maar hoewel dat nog bijna een half jaar weg is, betekent dat voor Nederland dat er vanaf nu al geen i4's meer te bestellen zijn.

Je kunt nog wel je perfecte i4 bouwen in de configurator. Vervolgens moet je maar hopen dat er nog een vergelijkbare i4 op voorraad is, want enkel daaruit valt nog te kiezen.

Natuurlijk verloop naar een cabrio?

BMW ziet het vroegtijdig afscheidnemen van de BMW i4 als natuurlijk verloop naar de BMW i3 en 3 Serie. Niet gek natuurlijk, want de auto's zijn op veel punten vergelijkbaar, waar de 3 Serie technisch vele malen beter is. Het is dan ook de vraag of er nog vervolgnummers voor de uitgaande 4 Serie-modellen zijn. Kersverse CEO Milan Nedeljković van BMW heeft namelijk eerder al aangegeven dat hij heel streng kijkt naar het bestaansrecht van modellen.

Nu zou je na het lezen van het bovenstaande waarschijnlijk concluderen dat BMW hier een logisch en weloverwogen besluit maakt om de i4 eenmalig mee te nemen naar het schuurtje in de achtertuin. Maar zoals wel vaker, lijken de Münchenaren er ook nu weer hun eigen logica op na te houden. Naar verluidt staat er namelijk een nieuwe i4 achter de coulissen te wachten. En niet zomaar één, het zou hier gaan om een dakloze variant, een i4 Cabrio.

Logica? Welke logica?

Ondertussen hebben we wel een beetje afgeleerd om te twijfelen aan de strategische keuzes die in de bovenkamers van BMW HQ gemaakt worden. Keer op keer bewijst het merk de woelige wateren van autoland beter te navigeren dan de concurrentie. Er zal dus ongetwijfeld ergens een gat bestaan voor een i4 Cabrio, al vragen we ons nu wel af of dit dan misschien de eerste iteratie van een i4 Neue Klasse zal worden. Of eigenlijk een tweedeurs i3 waar de zaag in gezet is.

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