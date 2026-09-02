Dit is waarom BMW gaat stoppen met misschien wel zijn leukste EV

Slecht nieuws voor iedereen die een elektrische BMW wél leuk vindt om naar te kijken: de i4 Gran Coupé gaat verdwijnen. Dat de stekker uit de EV wordt getrokken, was al even bekend, maar inmiddels weten we ook waarom BMW niet van plan is om een nieuwe generatie te bouwen. Best gek, want de i4 bleek juist een behoorlijk geslaagde manier om mensen een elektrische BMW te verkopen zonder dat ze het gevoel kregen dat ze in een of andere futuristische koelkast moesten rijden.

De i4 was eigenlijk een noodoplossing

De i4 ontstond ooit als BMW's vlugge antwoord op de Tesla Model 3. In plaats van een compleet nieuwe EV te ontwikkelen, werd de 4 Serie Gran Coupé voorzien van een elektrische aandrijflijn en een flinke batterij. En dat werkte fantastisch.

De elektrische 4 Serie groeide uit tot een van BMW's sterkere EV's en was in 2024 zelfs het bestverkochte M-model van het merk. Voor mensen die elektrisch wilden rijden zonder meteen in een of ander futuristisch vormgegeven ruimteschip te stappen, was de i4 echt een aantrekkelijk alternatief.

Maar goed, BMW blijf natuurlijk niet stilstaan en is inmiddels alweer een generatie verder.

De nieuwe i3 komt de i4 pesten

Nou precies daar komt dus de nieuwe i3 Sedan om de hoek kijken. BMW-productbaas Bernd Körber zei eerder dit jaar dat de nieuwe i3 min of meer de opvolger van de i4 is. Dat betekent dat BMW straks twee modellen naast elkaar zou hebben die eigenlijk hetzelfde doen. Een elektrische sedan met een sportieve look en een BMW-logo erop. Dat is niet heel handig natuurlijk.

De nieuwe i3 is daarnaast helemaal speciaal als EV ontwikkeld en krijgt een sterk aflopende daklijn. Volgens BMW is daarmee het gat dat de i4 achterlaat eigenlijk al gevuld. De i4 Gran Coupé hoeft dus niet nog een keer terug te komen. De huidige generatie loopt naar verwachting eind 2026 of begin 2027 uit de productie. Daarna is het aan de i3 om de elektrische sedan met een beetje schwung te verkopen. Al heb ik het idee dat dat vast wel goed gaat komen.

De i4-naam gaat gelukkig niet naar de eeuwige jachtvelden

Helemaal verdwijnen doet de i4 trouwens niet! BMW heeft nog steeds plannen met de naam, alleen krijgt die gewoon een andere functie. Er komen namelijk een elektrische i4 Coupé en een i4 Cabrio. Die worden waarschijnlijk rond 2028 verwacht. De naam i4 blijft daarmee dus wel gewoon verbonden aan de échte coupé- en cabriomodellen, terwijl de vierpersoons elektrische sedan voortaan onder de naam i3 door het leven gaat. Als dat nou het ergste is...

Eigenlijk is het dus vooral een beetje opruimen in de BMW-showroom. De i4 Gran Coupé was gewoon een hele slimme tussenoplossing, maar BMW heeft inmiddels een speciaal voor EV's ontwikkeld model klaarstaan die de elektrische show moet gaan stelen.

Jammer? Zeker weten. Want de i4 was misschien wel een van de weinige elektrische auto's waarbij je na het instappen niet meteen het gevoel kreeg dat je een demomodel van de toekomst had gekocht. Maar ja, BMW heeft besloten dat één elektrische sedan met een sportief dak blijkbaar genoeg is. En dat is dan de i3.

Via: BMWblog

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