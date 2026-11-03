BMW teast eerste Alpina onder BMW-vlag!

Zoals jullie weten is de naam Alpina overgenomen door BMW. We zeggen bewust ‘de naam’, want het bedrijf bestaat nog steeds en gaat onder de naam Bovensiepen doodleuk verder waar ze gebleven waren. Maar wat gaat BMW doen met Alpina…?

We kregen eerder al de BMW Vision Alpina Concept te zien, maar dat was slechts een concept car, niet meer dan dat. Nu toont BMW een teaser van het eerste productiemodel onder de Alpina-vlag. Het is niet heel moeilijk om te raden wat het is: een Alpina 7 Serie!

We wisten sowieso al dat de 7 Serie de eerste officiële BMW Alpina zou worden en dat is dus bij deze bevestigd. Alpina zelf heeft geen variant uitgebracht van de huidige generatie 7 Serie, dus dat geeft BMW de kans om met een blanco vel te beginnen.

Vier uitlaten

Het Alpina-sausje zit ‘m natuurlijk in de details, maar die kunnen we nog niet zo goed zien in de video. We zien in ieder geval vier uitlaten, een subtiel spoilertje op de kofferklep en een voorspoiler. Kortom: het belooft een typische Alpina te worden.

Wat er onder de koets schuilt, is nog niet bevestigd, maar op een spionagefilmpje dat op de Nürburgring is gemaakt horen we onmiskenbare V8-geluiden. In Nederland is de 7 Serie niet met V8 geleverd, maar elders is er sinds de facelift een 760i met de S68 V8. Dat is de motor uit de M5 en de XM, maar dan zonder hybridemeuk. In de 760i levert dit blok 400 pk en 750 Nm, maar ongetwijfeld doet BMW daar nog een schepje bovenop voor de Alpina.

Naam

Hoe de auto gaat heten is overigens ook nog even de vraag. De auto’s zullen sowieso BMW Alpina gaan heten in plaats van alleen Alpina. De 7 Series van Alpina heetten traditioneel B7, maar het is nog even afwachten of BMW die typeaanduiding terug gaat brengen.

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