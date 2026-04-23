BMW toont beelden van de i3 Long Wheelbase Neue Klasse met nieuwe deurgrepen

Hoe korter het volk, hoe langer de auto’s. Tenminste, dat was de gedachte altijd als we het over de extra lange auto’s bestemd voor de Chinese markt hadden. Maar die aanname gaat niet langer op, wij Nederlanders worden steeds kleiner, terwijl de Chinese bevolking steeds langer wordt. Sterker nog, het gemiddelde lengteverschil is nog maar iets meer dan 10 centimeter. Laat dat ook net het verschil zijn in lengte tussen de BMW i3 die wij krijgen en de i3 Long Wheelbase die de Chinezen krijgen.

Handgrepen die altijd werken

BMW China heeft de eerste beelden getoond van de BMW i3 Long Wheelbase. Daarop is, tja, een langere i3 te zien die is uitgedost in ‘Isle of Man Green’. Daarnaast zou je op het eerste gezicht niet zeggen dat hij 10 centimeter langer is dan de Europese versie. Tenminste, tot je naar de handgrepen kijkt. Die zijn aanzienlijk simpeler te bedoenen dat de hoepels waar wij in Europa door moeten springen.

Door recente verandering in regelgeving in China is het daar vanaf volgend jaar illegaal om elektronisch verzonken handgrepen op auto’s te leveren. Schijnt iets met veiligheid en hulpdiensten die deuren niet openkrijgen waardoor mensen doodgaan te maken te hebben. Over dat soort ellende hebben we het hier liever niet, dus kunnen we alleen maar jaloers kijken naar de handgrepen die we vroeger voor lief namen. Van die dingen die gewoon mechanisch werken en waarvan je niet hoeft te hopen dat ze werken en waar je niet op hoeft te wachten.

Een andere hint dat je met een Chinese i3 te maken hebt, vind je achter de achterdeur. Op de C-stijl zit een zwart stuk plastic met daarin een M gegraveerd die oplicht als je de auto van het slot haalt, Dat hebben we in Europa niet.

Dat was het

Gelukkig houden de Chinezen er niet nog meer voordelen dan wat extra lengte, een geinig oplichtende M en werkende deurgrepen op na. Die 10 centimeter gebruikt BMW namelijk niet om wat extra cellen in de vloer te verwerken. Dat zou je misschien wel zeggen als je naar de actieradius van 1.000 km kijkt, maar dan wijzen we je er graag op dat deze onder de CLTC-meetmethode valt. En die is aanzienlijk positiever dan onze WLTP-methode. Sterker nog, als we het even ruwweg omrekenen, komt de i3 Long Wheelbase er nog kariger vanaf dan onze versie met slechts 820 kilometer.