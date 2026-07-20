Wat voert BMW in zijn schild met deze mysterieuze M2?

BMW had de aanhanger afgelopen week duidelijk lekker volgeladen. Tijdens een nieuwe testsessie op de Nürburgring verscheen namelijk de ene na de andere M-auto. En zoals wel vaker bij de Duitse autobouwer, leverde dat eigenlijk meer vragen op dan antwoorden. Spannend.

Wat verberg je als iedereen de auto al kent?

Tussen al het testgeweld op de Groene Hel viel eigenlijk één auto extra op. Niet omdat hij er zo ontzettend spectaculair uitzag, maar juist omdat BMW hem nog steeds een beetje probeert te verstoppen. De auto lijkt namelijk 'gewoon' een M2 CS te zijn. Inclusief die lekkere ducktail-spoiler en Brooklyn Grey-lak.

Alleen... waarom zitten de voor- en achterkant dan nog onder de camouflage? De M2 CS is namelijk al ruim een jaar uit.

Een nieuwe M2 CSL? Leuk, maar waarschijnlijk niet. Op de beelden zijn namelijk gewoon hoofdsteunen op de achterbank te zien. En we weten natuurlijk allemaal dat een CSL in zijn strenge dieet helemaal geen ruimte heeft voor een achterbank. Maar waar kijken we dan wel naar?

De kans is groter dat BMW de vernieuwde Europese S58-zespitter aan het uitmelken is. Die krijgt namelijk binnenkort de nieuwe M Ignite-verbrandingstechniek om de Euro 7-regels te vriend te houden. Of BMW probeert stiekem nog wat nieuwe onderstelonderdelen uit. Dat doen ze wel vaker onder een bekende carrosserie.

Complete M-familie op de Ring

Die mysterieuze M2 was trouwens echt niet de enige BMW op de Nürburgring. Ook de nieuwe M3 met benzinemotor, de volledig elektrische M3, de gefacelifte M5 Touring, een M5 Sedan met een opvallende livery, de elektrische X3 M én een M2 met het nieuwe M Performance Track Package werden gespot.

Vooral de M5 Touring zag er interessant uit, omdat hij al duidelijk designelementen van de Neue Klasse-modellen laat zien. De M5 Sedan viel juist weer op door zijn opvallende stickersetje, die verdacht veel weg heeft van de MotoGP Safety Car.

Ook reed de M2 met het nieuwe M Performance Track Package weer zijn rondjes. Dat pakket, met onder meer een gigantische achtervleugel waar je de hele camping van kan laten dineren, zette nog niet zo lang geleden de snelste rondetijd ooit neer voor een M2 op de Nordschleife. Wie dat ook onder zijn eigen M2 wil schroeven, moet zoals verwacht wel even flink lappen. In Duitsland kost het pakket namelijk 23.500 euro, exclusief belastingen en montage. Dat is toch best een aardig centje voor een spoiler en wat extra hardware.

BMW heeft de smaak te pakken

Als deze testsessie één ding echt duidelijk maakt, is het wel dat je niet bang hoeft te zijn dat BMW M de komende jaren stilzit. Een elektrische M3, een benzine-M3, een elektrische X3 M, een gefacelifte M5 en straks ook nog de nieuwe M350: er zit meer in de pijplijn dan menig autofabrikant in een heel modeloffensief presenteert.

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