BMW trekt de M Performance-doos open voor de nieuwe X5 en iX5

De nieuwe BMW X5 op het Neue Klasse-platform is voor veel BMW-liefhebbers nog even wennen. En dat begrijp ik volledig. Maar zoals altijd is er één ding dat een BMW eigenlijk altijd beter maakt: een gigantische lading M Performance-Parts.

BMW doet wat BMW doet

Omdat uit de fabriek ook maar zo gewoon is, is er voor de nieuwe X5 en iX5 een gigantische verzameling M Performance-spul uit de kast getrokken. Aan de voorkant kun je beginnen met speciale afwerking rond de verlichte Iconic Glow-grille en een driedelige splitter van carbon. Achteraan zijn er onder meer een hoogglans zwarte dakspoiler en twee carbon Flow Blades naast de diffuser.

Ook de spiegelkappen en achterdiffuser kunnen worden vervangen door exemplaren van aramidevezel. Dat ziet eruit als carbon en is volgens BMW vergelijkbaar qua sterkte, maar laat elektromagnetische golven door. Daardoor blijven de sensoren en antennes gewoon functioneren. Wel zo handig.

En dan komen we bij het belangrijkste onderdeel van iedere moderne BMW-accessoirelijst: de wielen. Je kunt kiezen uit M Performance zomer- en wintersets van 21 tot maar liefst 23 inch. De grootste set is een zwarte Y-spaak 1110 M Bicolor. Want een X5 met 23-inch wielen heeft natuurlijk nog nét iets meer behoefte aan parkeersensoren.

Voor toekomstige X5-modellen met een V8 wordt in bepaalde markten buiten Europa bovendien een M Performance Sound-demper gepland. Voor de V8 en X5 M60e xDrive zijn er ook carbon uitlaatsierstukken voor het standaard uitlaatsysteem.























En dan moet de bagage nog mee

BMW is gelukkig niet vergeten dat een X5 uiteindelijk ook gewoon een SUV is. Daarom zijn er naast alle sportieve spullen ook een aantal praktische accessoires.

Zo komt er een nieuwe Aero-dakkoffer in drie formaten: 350, 450 en 550 liter. Iedere variant is 30 liter groter dan zijn voorganger en moet ook aerodynamischer zijn. Voor de fietsendrager is er nog een Flex-transportbox met 300 liter inhoud.

Verder zijn er natuurlijk speciale bagagetassen, smartphone- en tablethouders en waterdichte matten voor het interieur en de bagageruimte.

Kortom: er is weer lekker veel om geld aan uit te geven. Wil je een X5 die eruitziet alsof hij het circuit op kan? Of eentje met een enorme dakkoffer waarin je halve schoonfamilie in past? Bij BMW kan het allebei. Het liefst tegelijkertijd.

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