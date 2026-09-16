BMW verklapt eindelijk hoe populair de iX3 echt is

Dat de BMW iX3 Neue Klasse een schot in de roos was, werd al heel snel duidelijk. De orders stroomden binnen, de productie moest opgeschaald worden, blablabla. Maar hoe populair is de iX3 nu echt?

BMW’s verkoopchef Jochen Goller heeft het antwoord op deze prangende vraag in een interview met Der Spiegel. Tegenover de Duitse krant laat hij weten dat de mijlpaal van 100.000 Europese orders is bereikt. De orderboeken werden in september 2025 geopend, dus dit heeft precies een jaar geduurd.

Indrukwekkend aantal

100.000 is een serieus indrukwekkend aantal voor een auto in deze prijsklasse. De iX3 had in eerste instantie een vanafprijs had van 70 mille. Sinds april is er ook een goedkopere instapper, die € 63.000 kost. Voor de specs is dat best een nette prijs, maar we hebben het niet over een budgetauto.

De vraag is natuurlijk: kan BMW al deze orders een beetje bijbenen? Momenteel lopen ze nog behoorlijk achter op de vraag. We weten de huidige stand niet precies, maar in juli rolde de 50.000e iX3 van de band in het Hongaarse Debrecen. Toen zaten ze dus nog maar op de helft van het aantal orders. Desalniettemin is BMW apetrots, omdat het een gloednieuwe fabriek betreft. Ze zijn dus in een paar maanden tijd van 0 naar 50.000 gegaan.

Nederland

In Nederland valt het aantal registraties nog mee (of tegen, ligt eraan hoe je het bekijkt). Dit jaar zijn er 1.981 iX3’s op kenteken gezet. Dat is op zich een prima aantal, maar daarmee is het niet eens de bestverkochte BMW. Dat is de iX1. Deze cijfers zeggen echter nog lang niet alles. Ongetwijfeld zijn er nog een hoop Nederlanders die de levering van hun iX3 met smart afwachten.

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