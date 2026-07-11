Verkoopt de Neue Klasse al een beetje? Dit zijn de cijfers!

Het jaar vliegt voorbij. We zitten op het moment van schrijven net over de helft van 2026. Dit is het moment dat automerken openheid geven over de halfjaarsverkoopcijfers. Waar het bij Polestar lekker gaat en bij Mercedes de EV’s als warme broodjes over de toonbank vliegen, heeft BMW een wisselend resultaat.

Waar de BMW Groep in de westerse wereld uitstekende zaken doet, zorgt een flinke domper in China en de rest van Azië ervoor dat de wereldwijde teller in het rood eindigt. In totaal leverde BMW Group over de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd 1.156.742 auto's af. Dat is een lichte daling van 4,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Westers succes, Chinees probleem

In Europa en de Verenigde Staten presteert BMW naar behoren. In Europa steeg de afzet in het eerste halfjaar met 5,4 procent (naar bijna een half miljoen auto's), mede dankzij een ijzersterke thuismarkt in Duitsland (+10,2 procent). Ook in de VS kon de vlag uit met een groei van 3,9 procent, traditioneel aangejaagd door de populaire X-modellen.

In China daarentegen stortte de verkoop met maar liefst -30,2 procent in, wat het halfjaarcijfer voor de regio op een stevige min van -20,4 procent brengt. De felle concurrentie van lokale, goedkopere EV-merken in China begint de traditionele Europese premiummerken nu écht pijn te doen.

De cijfers in één oogopslag (H1 2026)

Merk Aantal geleverd (H1 2026) Verschil t.o.v. H1 2025 ( procent) BMW Group Automobile 1.156.742 -4,2 procent BMW 1.004.681 -6,2 procent BMW M 99.595 -6,0 procent Mini 149.538 +11,7 procent Rolls-Royce 2.523 -9,8 procent BMW Group BEV (Volledig elektrisch) 204.295 -7,4 procent BMW Motorrad (Motoren) 102.847 -2,9 procent

BMW en Mini-verkopen per verkoopregio

2e kwartaal 2026 Vergelijking met vorig jaar % T/m juni 2026 Vergelijking met vorig jaar % Verkoopregio Europa 260.173 +7,6 % 496.651 +5,4 % Duitsland 80.748 +9,4 % 149.135 +10,2 % Verkoopregio China 117.815 -30,2 % 261.773 -20,4 % Verkoopregio Amerika 134.405 +9,5 % 244.044 +3,0 % USA 110.169 +11,9 % 200.661 +3,9 % Azië-Pacific, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika 77.317 -10,8 % 151.751 -9,6 %

Hoe presteert de Neue Klasse?

De nieuwe generatie van BMW is nog maar net onderdeel, bestaande uit drie modellen: de iX3, i3 en iX5. Hoewel de totale EV-verkopen over het hele halfjaar nog een minnetje laten zien (-7,4 procent), is er in het tweede kwartaal een duidelijke ommekeer ingezet met een wereldwijde groei van 5,2 procent (116.807 stuks).

De iX3 van de Neue Klasse redt de eer nog ietwat. In Europa zorgde dit model in Q2 voor een groei van 38,0 procent voor de elektrische divisie. Volgens verkoopdirecteur Jochen Goller smaakt dit naar meer: de orderboeken voor de iX3 naderen de mijlpaal van 100.000 bestellingen en ook voor de aankomende elektrische i3-sedan is de vraag nu al niet aan te slepen.

Positieve uitschieter!

Een ander deel van BMW waar het verrassend goed gaat, is Mini. De Britten noteren voor het zesde opeenvolgende kwartaal op rij een groei. In de eerste helft van 2026 steeg de verkoop met een indrukwekkende 11,7 procent naar bijna 150.000 eenheden. Ga zo door Mini!

Wat brengt de rest van 2026 voor BMW?

Hoewel de dalingen bij het kernmerk BMW (-6,2 procent) en de performance-divisie van BMW M (-6,0 procent) opvallen, kijkt München met een positieve blik naar de tweede helft van het jaar. Dat komt vooral door de X5. Dit moet de absolute winstpakker en het volumemodel worden. De wereldwijde marktintroductie begint eind november met de mild-hybride en dieselversie. Pas in 2027 komen de EV, PHEV en waterstofuitvoering. Dan moet de massaverkoop pas écht van de grond komen.