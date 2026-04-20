BMW viert 40 jaar M3 met vreemd feestmodel

Het is alweer tien jaar geleden dat we de BMW M3 30 Jahre Edition mochten ontvangen. Er kwamen er precies tien naar Nederland. Inmiddels viert BMW zulke feestjes op dezelfde manier, maar toch ook heel anders. Lees maar verder.

Om te beginnen bouwt BMW er maar 20 stuks van. Geen veertig om te refereren aan de leeftijd M3, nee precies de helft. Kan ik nog inkomen. Maar dan: de M3 40th Anniversary ga je hier in Nederland waarschijnlijk niet tegenkomen. Of in de rest van ons continent. BMW viert het feestje namelijk alleen in China. Hè?

Goed, de Chinese kopers kunnen kiezen uit de sedan of M3 Touring. De sedan draagt altijd de kleur Laguna Seca Blue met zwarte 19/20-inch wielen en blauwe M Performance remklauwen. De stationwagon is uitgevoerd in Wildberry Red lak met Crimson Copper velgen en rode M Performance remklauwen. Doe mij die tweede maar.













Verder hebben beide speciaaltjes extra zwarte details waaronder een dubbele niergrille met zwarte omlijsting en getinte koplampen. Wat "40th Anniversary Limited Edition"-badges aan binnen- en buitenkant kunnen uiteraard niet ontbreken.

Primeur voor de M3

Natuurlijk krijgen de zeer gelimiteerde Dreiers al het lekkers dat BMW M te bieden heeft. Ook kunnen de eigenaren zeggen dat ze een speciale topsnelheid kunnen halen. De sedan houdt namelijk pas op bij 290 km/u. De normale M3 stopt bij 250 en met het M Drivers Package 280. Daar gaat deze M3 dus net aan boven zitten. De Touring haalt wel dezelfde topsnelheid met 280 km/u. Moet ook genoeg zijn.

De presentatie van de feestmodellen is natuurlijk op de autobeurs van Beijing van deze week. Wat de Chinese klanten gaan betalen, is niet bekend.