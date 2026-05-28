BMW viert mijlpaal: zoveel auto’s hebben ze al in China gebouwd

De laatste jaren ligt de focus heel erg op China, maar BMW is hier al heel lang actief. Ze bouwen al 23 jaar auto’s in China. En nu hebben ze wat te vieren.

23 jaar is natuurlijk geen jubileum, maar BMW heeft een andere mijlpaal bereikt: in de fabriek in Shenyang is de 7 miljoenste auto van de band gerold. Daarvoor krijgt BMW wel hulp van een lokaal merk, want de fabriek wordt gerund door de joint-venture van BMW en Brilliance.

Brilliance kennen we nog van hun poging om in 2007 voet aan de grond te krijgen in Europa. De veiligheid van de Brilliance BS6 bleek niet zo briljant te zijn, want de auto scoorde maar één ster bij de Euro NCAP-crashtest. Een verbeterde versie bleek te duur. Sindsdien heeft Brilliance zich niet meer getoond in Europa, maar ze werken dus al die tijd samen met BMW. Overigens is BMW wel de baas binnen deze joint-venture, want sinds 2022 hebben ze 75% van de aandelen in handen.

3 Serie Horse Edition

De 7 miljoenste auto die van de band is gerold, is een BMW 3 Serie 'Horse Edition'. Die uitvoering kennen we hier in Europa niet, maar het heeft vast iets te maken met het feit dat 2026 het jaar van het paard is op de Chinese kalender. De auto heeft in ieder geval een leuk matrood kleurtje en een speciaal logo op de hoofdsteunen. Ook gaat het om de versie met lange wielbasis, waar de Chinezen dol op zijn.

Momenteel rollen in Shenyang naast de 3 Serie ook de 2 Serie Gran Coupé, 5 Serie, X1, X3 en X5 van de band. Binnenkort worden de Neue Klasse-modellen daaraan toegevoegd. Als die net zo heet zijn als hier in Europa, kan de 8 miljoen snel in het zicht komen.

