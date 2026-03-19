BMW vindt de X7 niet groot genoeg

Je denkt misschien dat het niet veel groter kan dan de BMW X7, maar niets is minder waar.

Kleine anekdote, ondergetekende is wel eens in een ondersteunende rol mee geweest naar een autoshow. De IAA in 2019, bijvoorbeeld. Om bij de autoshow te geraken waren er twee 'teams' verdeeld over twee ter beschikking gestelde auto's. Een Mercedes GLE voor 'mijn' team met de inmiddels vertrokken Casper en Willeme en voor onder meer Wouter, Ruben en Martijn een karamelkleurige BMW X7. Wat een schouwspel was dat, een soort flatgebouw gemaakt van karamel-fudge over de Autobahn zien banjeren. De X7 was onmogelijk groot, een middelgrote Mercedes Sprinter is er niks bij.

De grootste

De BMW X7 is er dan ook puur en alleen gekomen omdat het voor Audi en Mercedes lijkt te werken, met hun Q7 en GLS. Voor Europa misschien maar op een paar plekken, maar in andere landen kuch de VS kuch is de auto de perfecte grootte. Daar is alles wat groter en is de BMW X7 ongeveer zo groot als wat de Amerikanen al jaren de middenklasse noemen. Dat bedoelen we niet spreekwoordelijk. Naast een Ford Expedition of Cadillac Escalade ESV is een BMW X7 niet echt groot. Sterker nog: dan lijkt het net een X3.

BMW X7 kan nog groter

Bij de onthulling van de BMW i3 heeft productenbaas Bernd Körber het over de mogelijkheid voor een nog grotere BMW X7. Ja, BMW 'houdt dat segment in de gaten'. Het merk ziet dat de X5 en X7 niet aan te slepen zijn in de VS en het Midden-Oosten, wat het een logische volgende stap maakt om dan ook mee te doen met die ultra-grote SUV's. Met name in de VS, waar dus auto's als de Escalade en Lincoln Navigator goed scoren. Dat zou dan een BMW X8, maar eigenlijk volgens de logica die nu gebruikt wordt een BMW X9 worden (de X8 zou je kunnen zien als waar de XM zit). Dat zou bijzonder zijn, want een BMW 9 Serie is er nooit geweest.

Zoals altijd is het nu nog slechts een ambitie, maar een model boven de BMW X7 is dus niet ondenkbaar. Bovendien is BMW van plan om de komende paar jaren zes nieuwe SUV's toe te wijzen aan de Amerikaanse fabriek in Spartanburg, waaronder de potentiële G-Klasse-concurrent. Vanuit de Amerikaanse fabriek lijkt het bouwen van een op de VS gerichte SUV ook niet ondenkbaar. Of het fysiek mogelijk is om met een grotere BMW X7 te komen? Dan wordt het wel een hele grote auto. Vandaar dat BMW ook voorzichtig is met plannen voor buiten de VS en het Midden-Oosten, want in Europa is de kans groot dat het te veel een exces wordt qua formaat. (via BMWBlog)