BMW was stiekem van plan om de naam Alpina te grabbel te gooien

De eerste Alpina onder de BMW-vlag moet nog onthuld worden, maar we weten inmiddels al wat we kunnen verwachten. BMW heeft al beelden gedeeld van een 7 Serie met vier uitlaten en we weten ook dat deze auto een V8 krijgt. De naam Alpina wordt dus niet te grabbel gegooid, maar het had niet veel gescheeld of dat was wél gebeurd.

We hebben namelijk uit een betrouwbare bron vernomen dat BMW aanvankelijk van plan was om Alpina een volledig elektrisch merk te maken. Dat zou behoorlijk afbreuk doen aan het merk dat een carburateur en een nokkenas als logo heeft.

Andere inzichten

We praten hier wel over plannen van een paar jaar geleden. BMW nam Alpina over in 2022. En kennelijk was het plan dus om er een elektrisch label of submerk van te maken. Godzijdank kwam BMW tot andere inzichten, waarschijnlijk toen ze zagen dat de vraag naar hele dure elektrische auto’s nogal beperkt is. Om die reden hebben heel veel merken hun koers gewijzigd, alleen sommigen iets te laat (hallo Porsche).

Toch heeft BMW de plannen voor elektrische Alpina’s niet volledig overboord gegooid. Naast de nieuwe Alpina 7 Serie met V8, komt er namelijk óók een elektrische Alpina i7. Daar hebben we niks op tegen, als je maar de keuze hebt als klant.

Bovensiepen

Deze plannen van BMW verklaren misschien wel de rare situatie die er nu is ontstaan met Bovensiepen. Mocht je het gemist hebben: het voormalige Alpina is vrolijk verder gegaan waar ze gebleven waren, maar nu onder de naam Bovensiepen. En tegelijkertijd gaat BMW dus ook het vertrouwde Alpina-recept toepassen. Als de afspraak was dat Alpina elektrisch zou gaan, zou het een stuk logischer zijn dat Bovensiepen door zou gaan op het oude spoor.

Foto: @Row1, via Autoblog Spots