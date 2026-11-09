BMW gaat voor M1-moment met de Alpina concept

Het blijft toch een beetje een vreemd verhaal: je kondigt met veel bombarie een van de mooiste auto's uit recente historie aan om het nieuwe Alpina te lanceren, en bouwt vervolgens een opgekalefaterde BMW 7 Serie als eerste auto onder het nieuwe merk. Maar gelukkig betekent dat niet dat BMW ook van plan is om zich er zo makkelijk vanaf te maken in de toekomst.

Mensen een beetje lekker maken met een prachtconcept met een verfijnde V8 en die vervolgens niet leveren? Dat gaat zelfs de mensen bij BMW iets te ver. Het lijkt er dan ook op dat de Münchenaren hetzelfde trucje op de Vision BMW Alpina Concept gaan toepassen als ze eerder deden met de Skytop gaat doen. De overweldigend positieve reactie op de auto geeft aan dat er een markt is voor de auto. Als BMW dat hoort, dan weet je doorgaans hoe laat het is.

'M1 moment'

Intern zouden er dan ook al gesprekken gevoerd zijn om de Vision BMW Alpina Concept in productie te gaan nemen. Sterker nog, volgens insiders zou er gesproken worden van een heus 'M1 moment', waarmee Alpina zich stevig op de kaart zou kunnen zetten. De M1 was immers de supercar die de toon zette voor BMW M.

De productievariant van de concept Alpina zou daarnaast ook definitief het onderscheid tussen M en de nieuwe luxe-tak verduidelijken. De 2+2 GT zou het namelijk eerder opnemen tegen een Bentley Continental GT, dan bijvoorbeeld een Mercedes-AMG of Porsche. Ook zou de auto direct duidelijk maken dat Alpina toch echt iets meer is dan een iets luxer uitgeruste BMW (zoals het eigenlijk met de 7 Serie wel doet...)

Komt ie, of komt ie niet?

Maar zoals altijd met geruchten van 'insiders', weten we ook hier nog niets zeker. Hoofd van de Neue Klasse Mike Reichelt van BMW bevestigt dat er inderdaad enorme vraag is en dat Alpina de auto wil bouwen. Tegelijk zegt hij dat de ingenieurs er nogal hoofdpijn van hebben. Kortom, het is nog helemaal niet duidelijk of het conceptmodel te vertalen is naar een productiemodel, al durven wij te voorspellen dat Reichelt hier de gemoederen probeert te temperen en dat de Concept met minimale aanpassingen de weg op gestuurd kan worden.

Als BMW toch niet over de brug komt, dan ligt er een enorme kans voor Bovensiepen. De lui die de voorheen achter Alpina zaten voordat ze het aan BMW verkochten, bouwen namelijk vrolijk verder aan eigen, van BMW afgeleide, auto's, waaronder Bovensiepen Zagato.

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