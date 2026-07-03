BMW X5 bewijst dat de V8 nog mag bestaan

Je kan het inmiddels wel dromen: één van de grootste hoogtepunten van de nieuwe BMW X5 is volgens het merk dat je kunt kiezen uit vijf soorten voortstuwing. Benzine, elektrisch en PHEV is vrij logisch, maar het behoud van diesel en het debuut van waterstof zijn de verrassende opties. Allemaal leuk en aardig, maar wat betekent dat eigenlijk voor de lekker dikke motoren waar de X5 altijd mee geleverd is? Nou, die blijven. Sterker nog: een motor die we eigenlijk niet verwachtten, komt toch om de hoek kijken.

Daarvoor moeten we even inzoomen op het kopje benzine. De BMW X5 had je bij de uitgaande generatie natuurlijk als X5 M met de 4.4 liter grote 'S63' V8. Dat is dan weer een M-versie van de N63 die je ook nog in de oude X5 kon krijgen als 'M50i'. Toen gebeurde er iets anders na de laatste facelift. De X5 M kreeg de S68, de V8 die je kent uit de nieuwe M5 en XM. Nog steeds 4.4 liter groot en dit keer Mild Hybrid, maar zonder gelijk een plug-in te zijn. Die kreeg 625 pk, maar er kwam ook nog met dezelfde motor een M60i. Exact dezelfde setup, maar dan zonder de volledige M-behandeling en met 530 pk. Ergens wel bijzonder, want dat betekent dus een M-motor in een 'normale' BMW.

Toekomst V8?

Afijn, grote V8 in een auto waar de elektrische versie belangrijk wordt: je kan invullen welke kant het op gaat met de nieuwe BMW X5. Fout! In het persbericht spreekt BMW van de huidige motoropties, maar ook over wat er komt. Wat er komt: een 4.4 liter grote V8. Ja, echt waar. En het betreft een 'conventionele' V8 op benzine, waarmee het dus geen PHEV lijkt te worden. Dit soort motoren worden flink op de proef gesteld met de Euro 7-regels, maar BMW heeft hem dus goed kunnen keuren.

Nou is de verrassing dat die aandrijflijn terugkeert, niet dat 'ie bestaat. Het lijkt simpelweg de M60i-aandrijflijn te worden zoals we die kennen. Ook al heeft BMW hem nog geen naam gegeven, dat zou volgens de nieuwe namenlogica de 'X5 M60 xDrive' worden. Vermogens en verdere info ontbreken nog, want deze motor wordt gaandeweg geïntroduceerd. Tot die tijd is de BMW X5 40 xDrive de benzine-optie, met de 3.0 liter grote zes-in-lijn met 400 pk.

Als het de X5 M60 wordt, moet je hem ook niet verwarren met de BMW X5 M60e. Dat wordt dus de 612 pk sterke PHEV, maar de benzinekracht komt wederom van een zes-in-lijn. Het wordt wat, met al die verschillende aandrijfvormen.

X5 M

Die 4.4 V8 in de krachtige benzine-variant van de BMW X5 wordt dus ook nog niet de X5 M. Die volgt nog, waarschijnlijk dus als PHEV met een vergelijkbaar (of hoger) vermogen aan de BMW XM Label. De M60 en M60e zijn ook al een soort M-versies, alleen dan niet echt door M ontwikkeld. Een derde smaakje komt nog in de iX5 M, een zeer krachtige EV-versie die als elektrische evenknie van de X5 M moet dienen. Hetzelfde als wat BMW doet met de M3, dus. En oh ja, er komt ook nog een BMW iX5 M70, een M Performance-versie van de iX5.

Dat laatste weten we dan weer door de altijd verrassend accurate ynguldyn op Bimmerpost. De X5 M60 met de 4.4 V8 staat op de planning voor april 2027, terwijl je voor de iX5 M tot 2028 moet wachten. De X5 M zien we even niet terug. In september 2027 komt BMW met de iX5 M70 op de proppen. Kortom: er komt inderdaad meer dan genoeg te kiezen.