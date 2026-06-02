BMW X5 Neue Klasse gooit iconische feature overboord

BMW hoopt dat de X5 de lijn kan doorzetten waar de iX3 mee is begonnen sinds de Neue Klasse-makeover. Een vijfde generatie van de SUV waarmee het allemaal begon is aanstaande. Dat betekent dat je weer allerlei innovaties mag verwelkomen, maar ook gedag mag zeggen tegen iets wat de X5 vanaf het prille begin al had.

SUV's zijn tegenwoordig eigenlijk niks anders dan een 'laag' autotype met meer veerruimte. Voorafgaand aan de hele hype hadden merken het idee dat een SUV echt een lifestyle-ding werd. Het zit al in de naam: Sports Utility Vehicle, een voertuig dat de dienst verleent voor sporten en/of andere vrijetijdsdingen. Vandaar dat bij de eerste lichting SUV's zoals de Mercedes M-Klasse en BMW X5, nog gedacht werd dat je echt allerlei handig vernuft voor vrijetijdsactiviteiten ging gebruiken.

Kofferklep

Bij BMW betekende het dat ze goed gingen afkijken bij Land Rover en diens Range Rover. Eén van de meest geliefde features is een dubbele kofferklep. De bovenste helft opent naar boven en de onderste helft gaat naar beneden zoals een pickup. Dit heeft als voordeel dat de laadvloer toegankelijker is, maar ook dat je erop kan zitten. Perfect voor de picknick. BMW nam dit idee over voor de eerste X5.

Het werd zo'n feature die de BMW X5 gewoon goed kon gebruiken. Daarom kreeg de tweede X5 'm ook, de derde eveneens en zelfs de vierde en huidige generatie heeft een gespleten kofferklep. Denk een beetje aan de apart te openen achterruit op een BMW Touring: het deert niet om het toe te voegen. Toch lijkt BMW op de kleintjes te letten. Die achterruit voor de Touring ontbreekt op de nieuwe 5 Serie en je kan dus raden welke kant het op gaat voor de BMW X5 Neue Klasse.

Einde gespleten kofferklep

Automotive News heeft gesproken met dealers die de auto al gezien hebben en die bevestigen nog niet heel veel wat we niet weten. Wel iets wat je al een beetje aan had kunnen zien komen: het is einde verhaal voor de gespleten kofferklep voor de BMW X5. Redenen zijn simpel: het is uiteindelijk iets wat je niet helemaal gaat missen als het er niet meer is. Toch is het jammer voor de mensen die het wel eens gebruiken. Anyway, aan de sluitnaden van de eerder gelekte X5 en de spyshots kon je al zien dat de achterklep nu één geheel is.

Jammer doch helaas. Potentiële X5-kopers: ga jij de feature missen? Of kan je hem juist wel missen?