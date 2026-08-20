BMW belicht de toekomst van meest omstreden model

Voor 50 jaar BMW M vierde het merk uitbundig feest. Een M3 Touring, een M2 CS, vele speciale edities en, jawel, een opvolger voor de BMW M1. Alleen moet je niet verwachten dat het weer een middenmotor supercar werd. Nee, de markt in acht houdende werd het een auto die enkel de M1 opvolgt in de zin van dat er geen 'normale' BMW-versie van is. De BMW XM is namelijk niet de supercar waar je aan denkt bij de M1. Is die auto eigenlijk succesvol gebleken en wat gaat de toekomst bieden?

De ingrediënten van de BMW XM kloppen ergens wel. BMW vond dat hun ultieme M een sportief model moest zijn, dat lukt wel met een 748 pk sterke V8 en PHEV-setup. Het wordt een SUV, goed, daar vroeg de markt om. Het is stiekem best een fijne reisauto: ook dat lukte het merk. Toch wil de BMW XM geen potten breken. De wereldwijde verkoopcijfers blijven steken op een paar duizend, in Nederland enkele honderden. Wat gaat er mis?

BMW XM geen succes

Afnemende vraag, dat ten eerste. Automotive News Europe heeft het over de XM en diens toekomst en die is wellicht niet lang meer. De afnemende vraag heeft vooral te maken met de beoogde markten: China en de VS. Daar kan de XM ook niet scoren en Europa was nooit de gedoodverfde markt voor de auto. Dan blijven je verkopen steken.

Een andere reden is simpelweg de strategie. BMW wil graag elk model klaarstomen voor een 'Neue Klasse'-generatie, maar dan moet er wel een toekomst in zitten. Dat zit er niet in de XM, of in ieder geval niet genoeg om de kosten recht te praten. Het is te erg een nichemodel geworden. Het gamma werd al ontdaan van de middenmoter en dus kan je enkel nog kiezen tussen de XM 50e met 476 pk uit een zescilinder, of de V8 Label (voorheen Label Red) met 748 pk. Afijn, het zijn mooie cijfers, maar niet mooi genoeg om het succes op te leveren wat BMW wilde.

Op het hakblok

Vandaar dat de BMW XM waarschijnlijk geen tweede generatie krijgt. Ergens ook wel logisch, want eigenlijk was het ook hoofdzakelijk een eenmalig feestmodel voor 50 jaar M. Andere modellen op het hakblok zijn ook redelijk voorspelbaar. BMW plant geen nieuwe 8 Serie en ook de i4 wordt een lastig verhaal. Enerzijds is die laatste een verrassing vanwege het feit dat de i4 nog redelijk scoort en scoorde als een Model 3-tegenhanger, maar qua coupé is het idee een stuk lastiger. Zowel de 4 als de 8 zien we dan ook alleen terugkeren als Gran Coupe.

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