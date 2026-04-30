BMW Z8 op Marktplaats: waarom kopen nu slim is

Goedbeschouwd is de inmiddels 26 jaar oude BMW Z8 een uniek model. Je zou bijna kunnen zeggen dat BMW eigenlijk niks meer in de trend van een dergelijk halo-model heeft gebouwd. We vroegen ons gewoon eens hardop af wat de prijzen doen van de BMW Z8 op Marktplaats. Je kan er meerdere kanten mee op, maar er zijn redenen waarom je hem wel eens zou willen kopen.

We kunnen het ons niet voorstellen dat je niet weet wat de BMW Z8 is, maar we zijn ook de beroerdste niet om er in vogelvlucht nog eens doorheen te gaan. Het idee was vrij simpel om een moderne interpretatie te bouwen van de BMW 507. De ontwikkeling van de E52, de uiteindelijke chassiscode van de Z8, begon in 1993. In 1997 kwam BMW daarom met de Z07 Concept. Z voor Zukunft, waar de Z-reeks zijn naam vandaan haalt, maar '07' van 507. Onder leiding van Chris Bangle was het Henrik Fisker die de koets voor de Z07 tekende. Het was één van de bewijzen dat je Fisker wel met een potlood kan vertrouwen, want de Z8 is een uniek ontwerp dat precies is wat je wil dat het is. Genoeg knipogen naar de 507, maar voor de standaarden van de jaren '90 hypermodern.

BMW Z8 (E52)

De BMW Z07 werd in 1999 de BMW Z8 en hij ging daadwerkelijk in productie. De koets was vrijwel identiek, maar dan met alles erop wat moet voor productie. Denk aan een softtop in plaats van de jaren '60-stijl 'vin' achterop, bovendien zou de hardtop een soort fastback-constructie worden. Dat werd nu een Z4 E85-esque stahlhelm zoals @jaapiyo zou zeggen. Ook kreeg de Z8 hele irritante verplichte zaken zoals knipperlichten voorop. Leuk detail daarover: omdat halogeenlampjes echt niet meer konden, maar ledlampen nog niet je van het waren, bedacht BMW dat dit wel neonlampen konden worden. Vandaar dat de knipperlichten voor, in de zijschermen en achter, alsook de dim/remlichten achter allemaal neonverlichting waren.

Motorisch was de BMW Z8 dan weer lekker rauw. Hij maakte dankbaar gebruik van de S62B50 uit de BMW M5 (E39), wel een lekker dikke M-motor dus. Net als de M5 goed voor 400 pk en 500 Nm en enkel gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Qua performance en rijgedrag is de Z8 dus eigenlijk een soort E39 M5. Goed nieuws, want de E39 M5 is een puik sturende sedan. Slecht nieuws, want de E39 M5 is een sedan. Een echte messcherpe lichtgewicht roadster is het dus niet. Alpina voerde dat idee nog verder op: hun Roadster V8 op basis van de Z8 had de door Alpina verbeterde M62-motor samen met een automaat. Echt een soort GT-roadster dus.

Waarde BMW Z8

Goed, er zijn dagen dat we niet aan de BMW Z8 denken, maar soms schiet 'ie gewoon eens voorbij. Op Marktplaats bijvoorbeeld. Daar staan momenteel vier stuks op en grappig genoeg zijn ze allemaal zilver. Zonderen we de Alpina Roadster V8 die we al eens behandelden uit, dan zijn er dus drie vrij gelijkwaardige Z8'en. In vier jaar tijd zijn er 5.703 stuks gebouwd van de BMW Z8 en dat maakt ze vandaag relatief zeldzaam. Bij een auto als de Z8 zie je van mijlenver aankomen dat je ze in de gaten moet houden als investeringsobject. Alleen hoe zit dat echt?

Naast een 145.000 euro kostend exemplaar vinden we deze BMW Z8 van 179.000 euro uit 2000. Het betreft eentje die nieuw in Nederland geleverd is en 92.296 kilometer gelopen heeft. De onderhoudscurve is vergelijkbaar met die van de E39 M5, alleen het koetswerk is uniek voor de Z8. Lekker ermee rijden kan dus. Het prijsverloop van de BMW Z8 is opvallend. Die 179.000 euro is namelijk vergelijkbaar met wat het ding nieuw moest kosten, maar dat is zonder de inflatie mee te rekenen. De 175.000 euro van 2000-2003 is nu ongeveer 300.000 euro. De lijn is echter altijd redelijk recht gebleven. Je schrijft er niet gigantisch op af, al moet je ook nog niet rekenen op keiharde winst.

Kopen

Laten we wel wezen: met een auto als de BMW Z8 is het een kwestie van tijd voordat dit wél gebeurt. Het lijkt zo'n auto waarmee je kunt instappen en er weer uitstappen zonder er stuk op te lopen. Laten we wel wezen: als je daarvoor een 4.9 liter grote V8 krijgt met 400 pk in de open lucht, in een fraai getekende roadsterkoets, is dat niet onaantrekkelijk. Dit exemplaar is te koop op Marktplaats en als je het kan betalen, bij deze. Als ze volgend jaar beginnen met een drie en daarna komen er vijf nullen, willen wij niet aansprakelijk gesteld worden.